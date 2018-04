57 de INTERZISI pe stadioane si amenzi de 42480 de lei! Jandarmeria a anuntat sanctiunile de la Steaua - Rapid!

Spectacolul de la Steaua - Rapid a fost stricat de incidentele din tribune.

Jandarmeria Capitalei a aplicat 77 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 42.480 de lei in urma incidentelor provocate de o parte a suporterilor prezenti, sambata seara, pe Arena Nationala la meciul de fotbal din Liga a IV a, dintre CSA Steaua si Academia Rapid.

Potrivit Jandarmeriei, sanctiunile au fost aplicate pentru participarea si provocarea de scandal, patrunderea pe suprafata de joc sau injurii si savarsirea de acte si gesturi obscene.

Totodata, precizeaza sursa citata, 57 de persoane au primit sanctiunea complementara de interzicere a accesului la competitii sportive pe o perioada de sase luni sau 1 an (25- un an, 32 - sase luni).

Au fost constatate si 11 fapte de natura penala, autorilor acestora fiindu-le intocmite actele de sesizare a organelor competente.

"Organizatorul jocului sportiv si societatea privata de securitate au fost sanctionate cu amenzi in valoare de 5.000 de lei fiecare, pentru nerespectarea obligatiilor ce le revin conform legii privind asigurarea conditiilor de siguranta a spectatorilor", adauga sursa amintita.

Meciul de pe Arena Nationala a fost intrerupt in mai multe randuri. Prima oara in debutul partidei, pentru un minut, din cauza fumigenelor si artificiilor aruncate pe gazon de galeria rapidista. Apoi, in minutul 25 arbitrul a oprit jocul din cauza violentelor din tribune produse de membrii celor doua galerii. Aproximativ 20 de reprezentanti ai galeriei CSA Steaua au incercat sa ajunga pana la galeria adversa din peluza opusa. Suporterii rapidisti au ripostat si au avut loc ciocniri violente pe primele randuri ale tribunei a II-a.

Pentru calmarea violentelor, jandarmii au folosit gaze lacrimogene si o parte dintre reprezentantii galeriei CSA Steaua a parasit partea inferioara a Peluzei Sud. In timpul incidentelor mai multi fani ai celor doua echipe au fost retinuti de fortele de ordine.

De asemenea, dupa golul 3 inscris de Academia Rapid, un suporter rapidist a intrat pe teren si a provocat galeria adversa. Chiar daca nu au mai avut loc agresiuni, jandarmii au folosit din nou gaze lacrimogene pentru a-i impiedica pe suporterii stelisti sa patrunda pe teren.