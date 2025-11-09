Chiar îmi place Bîrligea, apreciez spiritul lui de luptă, modul cum se bate în fiecare duel. Băiatul se implică, pune osul, suferă, plânge, e un gladiator modern. Dar de data asta, a întrecut măsura.



Din exterior, a părut ceva de genul: „Eu sunt Bîrligea, atacantul naționalei, mie nu trebuie să-mi fluieri orice împingere pe care o fac, pe mine mă tratezi preferențial, nu sunt oricine!” Dacă a ajuns să gândească așa, nu e deloc bine pentru Bîrligea. Nu așa ajungi să joci într-un campionat puternic. A, dacă vrei să te transferi prin China sau pe la arabi, continuă să vociferezi, continuă să te faci de râs.



Să fim realiști, domnul Bîrligea n-a realizat mare lucru până la 25 de ani în fotbal. Ok, a luat două titluri, unul cu CFR și unul cu FCSB, a dat niște goluri, dar nu e un jucător reprezentativ pentru România. Cel puțin nu e până acum. Că ar putea deveni, Doamne-ajută! Să dea gol în Bosnia, apoi în baraje, să ne califice la Mondiale și-i vom înțelege furiile.



E vorba de puțin respect



Până atunci, dar și după aceea, ar trebui să-i respecte mai mult pe cei din jurul lui, pornind de la coechipieri, pe care i-a lăsat să joace în inferioritate într-o perioadă în care echipa lui căuta golul victoriei. Apoi, trebuie să-și respecte și adversarii. Dacă ai faultat și ești bărbat, recunoaște! Și, bineînțeles, să-i respecte și pe arbitri, chiar dacă mulți veți spune că aceștia nu merită.



Bîrligea mi-a părut până acum un băiat cu bun simț, un tip care a pornit de jos și s-a ridicat prin forțele proprii. Sper că nu i s-au urcat la cap fotbalul, golurile pe care le-a dat, sumele amețitoare care se învârt în jurul transferului său. Sper să înțeleagă că a greșit și să nu mai repete ce a făcut în meciul cu Hermannstadt.



Cât despre meciul propriu-zis, cine a făcut schimbările ne-a uluit total. Cisotti a început ca aripă stânga, a ajuns mijlocaș la închidere după intrarea lui Bîrligea în locul lui Lixandru, terminând ca fundaș dreapta după ce Stoian l-a înlocuit pe Cercel! Iar pe final, s-au călcat din nou pe picioare atacanții FCSB-ului, am mai văzut filmul ăsta. Bagi prea mulți, domnule!



Cu Bîrligea sau fără Bîrligea, jocul defensiv al FCSB-ului a fost din nou comic. Când îți dă trei goluri echipa de pe locul 15, penultimul, ce scuze poți să-ți mai găsești?

