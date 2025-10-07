OPINIE Etapa a 12-a din Superligă | Cum să ajungi în vârf fără să te remarci cu nimic

Andrei Grecu
Sătul să citesc despre revelația Botoșani și ce treabă grozavă face Leo, aleg să nu fiu de acord, dar vin și cu argumente.

Botoșani e pe primul loc după 12 etape, dar totul e doar un alibi temporar pentru un club care acum nu mult timp era aproape dizolvat, dacă făcea rocada cu liga secundă.

Cum să ajungi în vârf fără să te remarci cu nimic

Au trecut 12 meciuri și încerc să-mi aduc aminte, fără să răsfoiesc paginile, un meci antologic al acestui Botoșani în acest campionat. Și nu mi-a ieșit! Fără să aducă deloc cu versiunea Sportului lui Mulțescu sau cu Oțelul lui Dorinel, Botoșani e sus, cel mai sus, fără să știe cum a ajuns acolo. Stilul nu e clar, nu e unul stabil, diferă de la meci la meci.

Egaluri cu Farul si Dinamo în primele două etape, meciuri cu aspect amical pe căldurile din iulie. Vine un 4-0 acasă cu Slobozia, o performanță normală pentru un club cu 13 ani de Liga 1 în spate. Urmează un eșec cu Rapid, apoi un 3-3 cu CFR la Cluj, într-un meci în care CFR putea marca de 7-8 ori, dar a terminat cu un egal pe care nimeni n-avea cum să-l înțeleagă.

Vine o victorie la Galați într-un meci în care Botoșani a fost salvată de portar și de bară și a ciupit la singurul șut periculos

Victoriile cu nou-promovatele FC Argeș și Csikszereda de acasă le-aș trece la rezultate banale, nu la laude, apoi vine un 1-1 cu Craiova, un soi de deja-vu după 3-3 cu CFR. Vine o victorie la Galați într-un meci în care Botoșani a fost salvată de portar și de bară și a ciupit la singurul șut periculos. Victoria cu FCSB nu are un fir logic la cât de mult au ratat oaspeții. Victoria cu Metaloglobus e din oficiu, iar la 2-1 cu UTA, Botoșani n-a lăsat impresia că prima poziție era miza. Am epuizat etapele și n-am adunat de-un lider, dar cu toate astea, Botoșani e pe primul loc! 

După ce am epuizat subiectul Botoșani mă uit în jur și nu găsesc nimic de care să mă apuc ca să nu cad în capcana de a pune și mai adânc ștampila pe cât de puțin se remarcă detaliile pozitive în prima ligă de la noi.

FCSB o păcălește pe Craiova în derby-ul obositelor după joia europeană

Dinamo bate la Slobozia în bazinul de la Clinceni, FCSB o păcălește pe Craiova în derby-ul obositelor după joia europeană, iar Metaloglobus mai oferă o porție de penibil absolut, 0-4 cu Oțelul. Petrolul ia toate punctele la Mioveni și scoate capul dintr-o cutie din care părea că nu mai știe cum să iasă.

Cel mai ușor de anticipat rezultat al etapei a fost victoria lui Csikszereda, 2-1 cu U Cluj. Chiar și așa, clujenii țin cu dinții de Sabău deși eroul lor e singurul care-i ține pe loc și nu lasă loc de progres la U. Rapid o bate pe Farul fără să transpire serios, iar derby-ul cu Dinamo de runda viitoare chiar poate să fie un duel care merită pus pe ecrane.

