Antrenamentul oficial al naționalei de peste Prut nu va mai avea loc pe Arena Națională, așa cum era stabilit inițial, ci a fost mutat pe Stadionul Steaua, o decizie care vine în sprijinul celor de la FCSB, îngrijorați de starea gazonului.



Inițial, programul prevedea ca reprezentativa Moldovei să se pregătească pe stadionul care va găzdui și partida de joi seară. Vestea i-a nemulțumit pe oficialii celor de la FCSB, principalii chiriași ai arenei, iar Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului, și-a exprimat public iritarea față de această situație.



"Speram că măcar meciul cu Moldova să nu fie organizat de Federație pe Arenă. Colac peste pupăză, Moldova se și antrenează acolo. De ce trebuie ca un amical cu Moldova să se joace pe Arena Națională?", a zis oficialul vicecampioanei.



FRF invocă vremea, FCSB răsuflă ușurată



Marți după-amiază, FRF a revenit asupra deciziei și a anunțat schimbarea planurilor. Motivul oficial invocat este legat de condițiile meteorologice nefavorabile, în contextul în care Bucureștiul se va afla sub o avertizare cod roșu de ploi torențiale.



"Având în vedere condițiile meteo prognozate, pentru a proteja suprafața de joc, Moldova se va antrena mâine în Ghencea", au transmis reprezentanții Federației.



Astfel, programul de presă și antrenamentele oficiale de miercuri, 8 octombrie, au fost reconfigurate:



Ora 17:30 - Conferință de presă Moldova (Stadionul Steaua)



Ora 18:00 - Antrenament oficial Moldova (Stadionul Steaua)



Ora 19:00 - Antrenament oficial România (CNF Mogoșoaia)



Meciul amical dintre România și Moldova este programat joi, 9 octombrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională, fiind urmat de partida crucială din preliminariile CM 2026, contra Austriei, duminică, 12 octombrie.

