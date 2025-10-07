CLASAMENT Topul golgheterilor din Superligă! Florin Tănase, detronat din fotoliul de lider

Topul golgheterilor din Superligă! Florin Tănase, detronat din fotoliul de lider
S-a încheiat și etapa cu numărul 12 din Superliga României.

FC Botoşani este noul lider al Superligii, după ce a învins-o pe UTA Arad cu scorul de 2-1 luni seara, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a 12-a.

Moldovenii lui Leo Grozavu au 25 de puncte și golaveraj +13, superior Rapidului de pe locul 2, cu același număr de puncte dar cu golaveraj inferior, +10. 

Podiumul este completat de fostul lider dinaintea ultimei runde, Universitatea Craiova, cu cu 24 de puncte, iar pe locul 4 se află Dinamo, cu 23 de puncte.

O schimbare avem și în clasamentul celor mai buni marcatori după cele 12 etape disputate până acum.

Florin Tănase a marcat din nou, dar a și ratat, din penalty, și a ajuns la 7 goluri, însă 5 dintre acestea sunt din lovituri de la 11 metri.

Lider în topul golgheterilor cu 7 goluri, toate din acțiune, este acum Alex Dobre de la Rapid.

Clasamentul celor mai buni marcatori din Superligă după 12 etape

1. Alex Dobre (Rapid) 7 goluri

2. Florin Tănase (FCSB) 7 goluri (5 din penalty)

3. Sebastian Mailat (FC Botoșani) 6 goluri

4.-5. Steven Nsimba (Universitatea Craiova) 5 goluri

Elvir Koljic (Rapid) 5 goluri

6. Valentin Costache (UTA Arad) 5 goluri (3 din penalty)

