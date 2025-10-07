Ilie Dumitrescu a numit echipele care vor intra în play-off-ul din Superliga

După primele 12 etape, pe poziții de play-off se află FC Botoșani, Rapid, Universitatea Craiova, Dinamo, FC Argeș și Unirea Slobozia. Chiar dacă Botoșaniul are 9 puncte avans față de locul 7, Ilie Dumitrescu este de părere ca va fi foarte greu ca echipa lui Leo Grozavu să se mențină în primele 6.



Fostul internațional se așteaptă ca în play-off să intre Rapid, Universitatea Craiova, Dinamo, FCSB și CFR Cluj, iar lupta pentru cel de-al șaselea să se dea între revelațiile sezonului.



"Îmi mențin părerea că va fi foarte greu pentru Botoșani să rămână în play-off, chiar și după 12 etape. E un parcurs senzațional, dar cred că și Grozavu e conștient că va fi greu să se mențină în primele 6.



Avem Rapid, Craiova și Dinamo, care vor rămâne acolo. Mai ai FCSB și CFR. Deci poate o luptă pentru o singură poziție de play-off - Botoșani, FC Argeș și Oțelul. Este greu rău de tot.



CFR și FCSB vor fi în play-off. Dinamo, Craiova și Rapid vor fi în play-off. Deci 5 echipe! Mai rămâne una singură", a spus Ilie Dumitrescu, la Digisport.

Clasamentul din Superliga după 12 etape

