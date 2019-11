I-a dat dauna cu un KO BRUTAL! Canelo Alvarez, campion mondial la semigrea, dupa ce l-a batut azi-noapte pe Kovalev: VIDEO

Saul "Canelo" Alvarez este noul campion mondial la semigrea in versiune WBO. El l-a facut KO azi-noapte pe Sergey Kovalev.

Pugilistul mexican Canelo Alvarez (29 de ani) a cucerit titlul mondial la semigrea, in versiune WBO, dupa ce l-a facut KO in runda a 11-a pe Sergey Kovalev (36 de ani, Rusia). Alvarez a reusit astfel sa-si treaca in palmares inca o centura mondiala, dupa ce a mai detinut titluri la categoriile semimijlocie si mijlocie, in versiuni WBC, WBA si IBF.

Alvarez a ajuns la un record de 54 victorii, 1 infrangere si 2 remize.

Canelo Alvarez: "Voi scrie istorie"

In varsta de doar 29 de ani, Alvarez spune ca are planuri mari si vrea sa "scrie istorie in box".

"Asta este doar un pas in cariera mea. Va cer sa mai aveti putina rabdare, pentru ca voi scrie istorie. Cheia este rabdarea, am stiut de la inceput ca o sa-l fac KO, dar ca trebuie sa astept momentul. Kovalev este un mare pugilist, cinste lui, dar eu mi-am respectat planul", a spus Alvarez.

VIDEO - KO-ul administrat de Alvarez lui Kovalev

4 X WORLD CHAMPION ???????????????? pic.twitter.com/TOOV5nuLDB — Canelo Alvarez (@Canelo) November 3, 2019

???? Canelo Alvarez at the age of 29: ???? WBA Super-Welter

???? WBC Super-Welter

???? WBO Super-Welter

???? Ring Super-Welter

???? WBA Middle

???? WBC Middle (x2)

???? IBF Middle

???? Ring Middle (x2)

???? WBA ‘Reg’ Super-Middle

???? WBO Light-Heavy pic.twitter.com/haOSntQ9JP — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 3, 2019