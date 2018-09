VIDEO: Un georgian in varsta de 19 ani o ia pe urmele lui Bale! Super reusita in Kazahstan - Georgia 0-2

A fost spectacol in prima zi de Nations League! Bale a inscris un super gol, dar nici georgianul Chakvetadze nu s-a lasat mai prejos.

Ce n-au reusit Muller sau Mbappe in Germania - Franta 0-0, a reusit un georgian in varsta de 19 ani.

Giorgi Chakvetadze a inscris un super gol in partida pe care Georgia castigat-o cu scorul de 2-0 in Kazahstan. Celalalt gol al partidei a fost inscris in minutul 74' de Serghei Mali.

Fotbalistul care a marcat in minutul 69' un gol asemanator cu cel reusit de Bale (VIDEO AICI) este legitimat in Belgia la Gent si se afla la a doua selectie pentru nationala. Acesta a fost crescut de Dinamo Tibilisi si este cotat la 3 milioane de Euro de site-ul de specialitate Transfermarkt.com.

Romania debuteaza astazi in Nations League! De la ora 21:45 in direct la PRO TV este Romania - Muntenegru.