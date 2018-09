Bale a dat golul serii in Nations League! Sutul FABULOS cu care l-a lasat fara replica pe portar. VIDEO

Ryan Giggs a debutat cu scorul etapei in Nations Legue.

Cu selectioner nou, Tara Galilor a facut instructie cu Irlanda in Nations League, scor 4-1. Gareth Bale a marcat superb in minutul 18 si continua reusitelor fabuloase, dupa foarfeca spectaculoasa din finala Champions League, nominalizata la reusita anului.



Lawrence, Ramsey si Roberts au mai marcat pentru nationala lui Giggs, care vrea revansa dupa ce a ratat calificarea la Cupa Mondiala. Shaun Williams a marcat golul de onoare pentru Irlanda in partida din seria B a Nations League.