Scene INCREDIBILE la Croatia - Spania! Busquets i-a rupt tricoul lui Perisic si a trecut apoi la Modric | VIDEO HALUCINANT

Sergio Busquets a izbucnit la finalul partidei Croatia - Spania din Nations League.

Era 2-2 cand mijlocasul iberic a avut o criza de nervi. In minutul 87, acesta a sarit la gatul croatului Ivan Perisic si i-a rupt tricoul acestuia din urma.

Apoi, Busquets a continuat sa-si verse nervii pe Luka Modric. Dupa un schimb de replici aprins, spaniolul l-a impins pe croat.

Arbitrul a dat doua cartonase galbene la aceasta faza, atat lui Sergio Busquets, cat si lui Ivan Perisic.

Croatia a castigat duelul cu Spania, cu un gol venit in minutul 90, marcat de Jedvaj.

