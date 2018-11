A impresionat in Croatia, acum Barcelona vrea sa-l cumpere! Jucator de la Dinamo Zagreb in vizorul catalanilor

Barcelona incearca sa rascumpere un jucator pierdut de La Masia.

Dani Olmo de la Dinamo Zagreb e dorit de Barcelona. Ajuns la 20 de ani, internationalul U21 al Spaniei a parasit academia La Masia a catalanilor cand avea 16 ani. Luis Enrique l-a chemat acum la nationala Spaniei, care joaca impotriva Croatiai in Nations League.

Barcelona se grabeste acum sa demareze negocierile cu fostul ei jucator, care a mai fost tentat recent de Valencia. Alte cluburi precum Borussia Dortmund, Manchester United si Olympique Marseille il monitorizeaza pe tanarul spaniol.

Sport.es scrie ca Manchester United l-a ofertat de doua ori deja pe jucator, insa Dinamo Zagreb a refuzat de fiecare data sa-l vanda.

Croatii vor 25 de milioane de euro pe tanarul jucator, iar acesta ar prefera o revenire pe Camp Nou. Nu ar fi singurul jucator care a parasit-o pe Barca in perioada junioratului, iar apoi a revenit. Pique sau Jordi Alba au procedat la fel in trecut, iar acum sunt oameni de baza in echipa lui Valverde.