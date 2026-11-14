Adus liber de contract după despărțirea de Trabzonspor, Drăguș primește un salariu uriaș pentru nivelul campionatului României - un milion de euro anual. Gigi Becali a insistat luni la rând pentru transferul său la FCSB, însă atacantul are un start dificil, marcat de probleme medicale.

Iosif Rotariu: "E o problemă cu Drăguș. Se accidentează foarte des și e mult prea individualist"

Iosif Rotariu (64 de ani), fostul mare jucător de la Steaua, Galatasaray sau naționala României, a tras și el un semnal de alarmă în privința accidentărilor dese ale lui Drăguș, criticând totodată egoismul din jocul atacantului.

"Văd că Drăguș se accidentează foarte des. Este o problemă. Când nu ai continuitate, trebuie să-ți pui un semn de întrebare ca antrenor, ca președinte. Înseamnă că are o problemă. Unde e problema, nu știu. El are calități, a jucat foarte bine când a fost mai tânăr, dar în ultima perioadă se întâmplă niște lucruri care dau un semn de îndoială. Se accidentează foarte des.

Într-adevăr, e un jucător care poate să câștige meciul de unul singur, dar e mult prea individualist. Nu e un jucător de colectiv, de grup. Nu e un jucător care să dea pase decisive. El încearcă mult de unul singur. Cred că va trece ceva timp (n.r - până când va deveni un jucător important pentru FCSB și echipa națională)", a spus Iosif Rotariu, la VOYO Sport Live.

Întrebat cum ar fi reacționat dacă ar fi jucat în aceeași echipă cu Denis Drăguș, iar atacantul și-ar fi ignorat coechipierii pe teren, Rotariu a spus: "În vestiarul în care am fost eu, nu apucam eu să-i spun. Lăcă (n.r - Marius Lăcătuș) îl trimitea la baie, la vestiar, de la antrenamente. La noi nu se întâmpla așa ceva".