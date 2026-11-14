VIDEO EXCLUSIV Jucătorul de milioane de la FCSB e luat tare: "Lăcătuș l-ar fi trimis la baie! La noi nu se întâmpla așa ceva"

Jucătorul de milioane de la FCSB e luat tare: &quot;Lăcătuș l-ar fi trimis la baie! La noi nu se întâmpla așa ceva&quot; Superliga
SPORT.RO
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Denis Drăguș (27 de ani) este jucătorul cu care Gigi Becali speră ca FCSB să defileze în acest sezon, însă decarul formației roș-albastre nu reușește să impresioneze până în prezent.

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denis dragusFCSBIosif Rotariu
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Adus liber de contract după despărțirea de Trabzonspor, Drăguș primește un salariu uriaș pentru nivelul campionatului României - un milion de euro anual. Gigi Becali a insistat luni la rând pentru transferul său la FCSB, însă atacantul are un start dificil, marcat de probleme medicale.

Iosif Rotariu: "E o problemă cu Drăguș. Se accidentează foarte des și e mult prea individualist"

Iosif Rotariu (64 de ani), fostul mare jucător de la Steaua, Galatasaray sau naționala României, a tras și el un semnal de alarmă în privința accidentărilor dese ale lui Drăguș, criticând totodată egoismul din jocul atacantului.

"Văd că Drăguș se accidentează foarte des. Este o problemă. Când nu ai continuitate, trebuie să-ți pui un semn de întrebare ca antrenor, ca președinte. Înseamnă că are o problemă. Unde e problema, nu știu. El are calități, a jucat foarte bine când a fost mai tânăr, dar în ultima perioadă se întâmplă niște lucruri care dau un semn de îndoială. Se accidentează foarte des.

Într-adevăr, e un jucător care poate să câștige meciul de unul singur, dar e mult prea individualist. Nu e un jucător de colectiv, de grup. Nu e un jucător care să dea pase decisive. El încearcă mult de unul singur. Cred că va trece ceva timp (n.r - până când va deveni un jucător important pentru FCSB și echipa națională)", a spus Iosif Rotariu, la VOYO Sport Live.

Întrebat cum ar fi reacționat dacă ar fi jucat în aceeași echipă cu Denis Drăguș, iar atacantul și-ar fi ignorat coechipierii pe teren, Rotariu a spus: "În vestiarul în care am fost eu, nu apucam eu să-i spun. Lăcă (n.r - Marius Lăcătuș) îl trimitea la baie, la vestiar, de la antrenamente. La noi nu se întâmpla așa ceva".

VIDEO Iosif Rotariu, la VOYO Sport Live

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Denis Drăguș s-a accidentat din nou

De la momentul în care a ajuns la FCSB, Denis Drăguș a avut mari probleme. Acesta a adunat doar patru prezențe în tricoul roș-albastru. Dacă „coșmarul” părea să ajungă la final, în condițiile în care a evoluat tot meciul în fața Corvinului, problemele continuă.

Lăsat acasă de Gică Hagi pentru ultimele două meciuri din UEFA Nations League, Denis Drăguș a primit o nouă lovitură. Potrivit Fanatik, atacantul se confruntă în continuare cu probleme musculare.

Pentru ca situația să se rezolve până la reluarea campionatului, internaționalul s-a deplasat deja la Belgrad, așa cum anunță sursa amintită mai sus.

Marijana Kovacevic îl va îngriji pe jucătorul FCSB, în speranța că acesta va fi apt la reluarea SuperLigii. Formația patronată de Gigi Becali se va deplasa la Mioveni, pentru duelul cu FC Argeș din etapa a 16-a.

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