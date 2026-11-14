Fostul internațional cu 78 de selecții se va ocupa cu pregătirea fazei defensive. În plus, Chiricheș va fi utilizat de FRF și la alte loturi, atunci când tricolorii U19 nu au meciuri programate.

Mihai Stoichiță a expus rolul lui Vlad Chiricheș la România U19

„Vlad Chiricheș este cooptat în staff-ul echipei U19, iar când voi avea nevoie și U19 nu are activități, îl voi lipi la orice lot are nevoie. Vreau să se ocupe de dezvoltarea fazei de apărare. E un mare câștig Vlad Chiricheș.

L-am ales pe el pentru că a obținut licența și poate fi un bun antrenor de viitor. O ia de jos, începe cum e normal, își face stagiul necesar pentru următoarea licență, parcă vreo opt luni de zile e la italieni. Deci e un câștig reciproc.

La înaintași, cuplul e de un antrenor secund care a fost vârf de atac eficient și un fundaș central care știm bine la ce nivel a ajuns să joace. Deci sunt Ion Marin cu Pena și Chiricheș”, a declarat Mihai Stoichiță, conform fanatik.ro.

La 36 de ani, Vlad Chiricheș s-a retras din fotbal, dar și-a început cariera de antrenor. Fostul fundaș de la FCSB, Tottenham, Napoli sau Sassuolo nu a stat foarte mult timp departe de fotbal. Recent, Chiricheș a anunțat că și-a luat licența UEFA B, iar acum a început o nouă etapă în cariera sa.

Vlad Chiricheș va face parte din staff-ul lui Ion Marin

„Un prim pas important în parcursul meu ca antrenor! Sunt mândru că am obținut licența UEFA B”, a transmis fostul fundaș, pe Instagram.

Fostul fundaș, retras recent după o ultimă experiență la FCSB, a semnat un contract cu Federația Română de Fotbal și se va alătura staffului lui Ion Marin la naționala U19.

Fotbalistul a fost legitimat de-a lungul carierei sale la FCSB, Cremonese, Sassuolo, Napoli, Tottenham, Pandurii, Curtea de Argeș, Benfica U19 și FC Ardealul.