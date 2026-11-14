Românul care a antrenat în Polonia îi avertizează pe adversari: „Va fi o cu totul altă națională!”

„România nu a fost niciodată o echipă care să vrea doar să se apere. Avem jucători buni, de calitate, care pot pune probleme oricui. Înfrângerea cu 0-6 a fost un accident. Sunt convins că România va aborda altfel următoarea întâlnire. Echipa va încerca să își joace fotbalul, să arate curaj și să demonstreze că adevăratul ei potențial este mult mai mare decât ar sugera acel rezultat” , a spus Florentin Petre pentru sursa citată.

Polonezii se așteaptă la o cu totul altă reprezentativă a României în duelul de sâmbătă. Fostul internațional Florentin Petre , care a strâns 55 de selecții sub tricolor și a activat recent ca antrenor secund la formația poloneză Wieczysta Cracovia , le-a transmis acestora că rezultatul din întâlnirea anterioară nu reflectă valoarea reală a lotului și că jucătorii români sunt montați să își arate adevăratul potențial.

Explicațiile eșecului și atuurile actualei generații

Fostul mijlocaș a explicat că proporțiile scorului din meciul trecut au fost influențate decisiv de cartonașul roșu încasat de Radu Drăgușin, dar și de reușita rapidă a polonezilor din debutul reprizei secunde, care a cântărit greu la nivel mental. Totuși, el a amintit că frustrarea acumulată s-a transformat în motivație la partida ulterioară cu Suedia, pierdută la limită, 0-1, dar în care jocul a arătat mult mai bine. Pentru a obține un rezultat pozitiv acum, „tricolorii” au nevoie de calm, eficiență în fața porții și disciplină tactică în fața unor adversari cu experiență internațională, conduși de Robert Lewandowski.

„Cred că România poate învinge Polonia. Jucătorii trebuie să creadă în victorie și în propriile abilități. Încrederea în sine este extrem de importantă în fotbal. La fel de importante sunt unitatea echipei, disciplina și dorința de a lupta pentru fiecare minge. Dacă România va ieși pe teren cu atitudinea mentală potrivită și cu curajul de a-și juca fotbalul, cred că putem obține un rezultat foarte bun”, a mai zis fostul internațional, care a subliniat că România are în continuare fotbaliști capabili să evolueze la nivel înalt, precum Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Ianis Hagi sau Andrei Rațiu, dar și un selecționer foarte experimentat în persoana lui Gheorghe Hagi.

În final, Florentin Petre a vorbit și despre despărțirea de clubul polonez Wieczysta Cracovia, unde a făcut parte din staff-ul tehnic condus de Željko Kopić. Tehnicianul român a precizat că decizia conducerii nu a reprezentat o surpriză, întrucât antrenorii sunt primii care răspund atunci când rezultatele nu corespund așteptărilor: „Atmosfera în echipă a fost foarte bună din prima până în ultima zi. Clubul are un lot foarte bun, jucători talentați și un potențial mare, însă în fotbal nu este întotdeauna suficient să ai fotbaliști buni. De asemenea, este nevoie de timp pentru a construi relații adecvate pe teren, pentru ca jucătorii să se cunoască mai bine, să se înțeleagă și să învețe să colaboreze ca o echipă. Din păcate, nu am reușit întotdeauna să transpunem jocul bun în rezultate pozitive”.