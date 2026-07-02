Naţionala de tineret a României a pierdut, joi, cu reprezentativa Poloniei, scor 24-25 (14-15), în penultimul meci de la Campionatul Mondial din China, partidă transmisă de VOYO.

Astfel, tricolorele vor juca în finala de clasament pentru locul 11, cu Cehia, vineri de la ora 06:30.

În primul meci al zilei pentru locurile 9-12, Suedia – Cehia, scor 30-21.

Suedia şi Polonia vor juca, vineri, pentru locurile 9-10, iar Cehia şi România pentru locurile 11-12.

Rezultatele naţionalei la CM U20

40-15 cu Canada

30-28 cu Brazilia

31-37 cu Germania

(grupa preliminară C)

25-32 cu Spania

26-22 cu Coreea de Sud

(grupa principală II)

24-25 cu Polonia

(turneul pentru locurile 9-12)

Cine joacă în sferturile de finală

Tot joi vor avea loc meciurile din sferturile de finală ale Campionatului Mondial, între Danemarca – Serbia, Franţa – Muntenegru, Germania – Norvegia şi Japonia – Spania.

Semifinalele vor avea loc vineri, iar duminică sunt programate finalele pentru medalii.

România are două titluri mondiale în palmares, obţinute în 1995 şi 1999, scrie news.ro. La ediţia CM din 2024, echipa României s-a clasat pe locul 11.