OFICIAL Pierdere grea pentru Gică Hagi înainte de România - Polonia!

Pierdere grea pentru Gică Hagi înainte de România - Polonia! Nationala
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Selecționerul Gheorghe Hagi a primit o veste proastă înaintea partidei România - Polonia din Liga Națiunilor. 

TAGS:
Razvan MarinEchipa Nationalanationala romanieiRomaniaGica HagiGheorghe HagiPolonia
Din articol

Hagi nu se va putea baza pe serviciile mijlocașului central Răzvan Marin (30 de ani), suspendat pentru cumulul de cartonașe galbene. 

Răzvan Marin, suspendat pentru România - Polonia

„Răzvan Marin este suspendat pentru meciul cu Polonia, după ce a acumulat două cartonașe galbene în primele patru meciuri din Liga Națiunilor. 

Astfel, pentru partida de sâmbătă, selecționerul Gheorghe Hagi va alege lotul din cei 24 de tricolori convocați pentru această acțiune”, a transmis recent naționala României, prin intermediul rețelelor sociale. 

Răzvan Marin

  • Gettyimages 2300654348 razvan marin
×
Razvan marin
ÎNAPOI LA ARTICOL

Naționala României încheie partidele din grupa de Liga Națiunilor prin „dubla” programată în luna noiembrie:

  • sâmbătă, 14 noiembrie, 21:45, Arena Națională (București): ROMÂNIA – Polonia;
  • marți, 17 noiembrie, 21:45, Stadion Bilino Polje (Zenica): Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA.

Lotul convocat de selecționerul Gheorghe Hagi pentru partidele cu Polonia și Bosnia-Herțegovina

PORTARI

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

  • * Nicolae STANCIU și Valentin MIHĂILĂ au acuzat probleme musculare și sunt indisponibili pentru meciurile din această lună. Ca urmare, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să îl convoace pe Rareș ILIE. 
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce a provocat, de fapt, oprirea Unității 1 de la Cernavodă. Ministrul Energiei: „N-a fost o problemă la nivelul reactorului”
Ce a provocat, de fapt, oprirea Unității 1 de la Cernavodă. Ministrul Energiei: „N-a fost o problemă la nivelul reactorului”
ARTICOLE PE SUBIECT
România - Polonia, sâmbătă pe Arena Națională! Răzbunare după 0-6 în tur sau încă o dezamăgire?
România - Polonia, sâmbătă pe Arena Națională! Răzbunare după 0-6 în tur sau încă o dezamăgire?
Specialiștii au decis! Ce șanse de calificare are România la EURO 2028
Specialiștii au decis! Ce șanse de calificare are România la EURO 2028
Câți dușmani și-a făcut Reghecampf! „Blestemul nostru îl urmărește și în România“
Câți dușmani și-a făcut Reghecampf! „Blestemul nostru îl urmărește și în România“
Bosniacii jubilează: ”Haos în România!”
Bosniacii jubilează: ”Haos în România!”
Dezastrul anunțat înainte de România - Polonia: ”Suntem pe punctul de a avea mari probleme!”
Dezastrul anunțat înainte de România - Polonia: ”Suntem pe punctul de a avea mari probleme!”
ULTIMELE STIRI
Ce se întâmplă cu Robert Lewandowski! Medicul Poloniei, anunț despre coșmarul României: „Sper să revină”
Ce se întâmplă cu Robert Lewandowski! Medicul Poloniei, anunț despre coșmarul României: „Sper să revină”
Liverpool îl poate pierde la vară pe Van Dijk. Reacția olandezului
Liverpool îl poate pierde la vară pe Van Dijk. Reacția olandezului
Marc Cucurella a numit „cea mai bună echipă din Europa”
Marc Cucurella a numit „cea mai bună echipă din Europa”
România - Polonia, sâmbătă pe Arena Națională! Răzbunare după 0-6 în tur sau încă o dezamăgire?
România - Polonia, sâmbătă pe Arena Națională! Răzbunare după 0-6 în tur sau încă o dezamăgire?
Surpriză uriașă: Mihai Pintilii, la FCSB!
Surpriză uriașă: Mihai Pintilii, la FCSB!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

FCSB, două ”transferuri”! Gigi Becali a făcut anunțul: ”Reghe a fost cu ideea”

FCSB, două ”transferuri”! Gigi Becali a făcut anunțul: ”Reghe a fost cu ideea”

Decizia luată de Marius Croitoru, după ce i s-a cerut demisia la meciul cu Oțelul: „Nu trebuie să ne ascundem”

Decizia luată de Marius Croitoru, după ce i s-a cerut demisia la meciul cu Oțelul: „Nu trebuie să ne ascundem”

Dennis Man, aproape de transferul carierei: ”Soluție deșteaptă. S-ar potrivi perfect”

Dennis Man, aproape de transferul carierei: ”Soluție deșteaptă. S-ar potrivi perfect”

Gigi Becali a intervenit în direct la VOYO SPORT LIVE și a făcut anunțul: ”Astăzi l-am luat!”

Gigi Becali a intervenit în direct la VOYO SPORT LIVE și a făcut anunțul: ”Astăzi l-am luat!”

Gigi Becali, avertisment pentru Laurențiu Reghecampf: ”Poate pleca oricând!”

Gigi Becali, avertisment pentru Laurențiu Reghecampf: ”Poate pleca oricând!”

Titular bătut în cuie la FCSB: ”Și-a făcut foarte bine treaba în primele 15 etape”

Titular bătut în cuie la FCSB: ”Și-a făcut foarte bine treaba în primele 15 etape”


Recomandarile redactiei
Liverpool îl poate pierde la vară pe Van Dijk. Reacția olandezului
Liverpool îl poate pierde la vară pe Van Dijk. Reacția olandezului
Surpriză uriașă: Mihai Pintilii, la FCSB!
Surpriză uriașă: Mihai Pintilii, la FCSB!
Marc Cucurella a numit „cea mai bună echipă din Europa”
Marc Cucurella a numit „cea mai bună echipă din Europa”
Ce se întâmplă cu Robert Lewandowski! Medicul Poloniei, anunț despre coșmarul României: „Sper să revină”
Ce se întâmplă cu Robert Lewandowski! Medicul Poloniei, anunț despre coșmarul României: „Sper să revină”
Diletta Leotta, apariție provocatoare într-un top mulat cu decolteul la vedere: ”Ai cei mai frumoși munți din Italia!”
Diletta Leotta, apariție provocatoare într-un top mulat cu decolteul la vedere: ”Ai cei mai frumoși munți din Italia!”
Alte subiecte de interes
Performanța reușită de Răzvan Marin după prima etapă în Serie A
Performanța reușită de Răzvan Marin după prima etapă în Serie A
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
FRF a pus deja în vânzare biletele pentru meciul România - Lituania!
FRF a pus deja în vânzare biletele pentru meciul România - Lituania!
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a României
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a României
CITESTE SI
Cât mai poți circula cu mașina după ce se aprinde martorul bateriei în bord

stirileprotvCât mai poți circula cu mașina după ce se aprinde martorul bateriei în bord

Cele 3 metode prin care unii medici de la Spitalul Pantelimon grăbeau moartea unor pacienți. Acuzațiile procurorilor

stirileprotvCele 3 metode prin care unii medici de la Spitalul Pantelimon grăbeau moartea unor pacienți. Acuzațiile procurorilor

Încă un actor rupe colaborarea cu TNB, după scandalul Felix Alexa: „Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret”

stirileprotvÎncă un actor rupe colaborarea cu TNB, după scandalul Felix Alexa: „Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret”

Cetățean de onoare la 19 ani. Ruben Găitan a salvat de la sinucidere un bărbat, în timp ce alți tineri doar filmau

stirileprotvCetățean de onoare la 19 ani. Ruben Găitan a salvat de la sinucidere un bărbat, în timp ce alți tineri doar filmau

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!