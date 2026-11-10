Hagi nu se va putea baza pe serviciile mijlocașului central Răzvan Marin (30 de ani), suspendat pentru cumulul de cartonașe galbene.

Răzvan Marin, suspendat pentru România - Polonia

„Răzvan Marin este suspendat pentru meciul cu Polonia, după ce a acumulat două cartonașe galbene în primele patru meciuri din Liga Națiunilor.

Astfel, pentru partida de sâmbătă, selecționerul Gheorghe Hagi va alege lotul din cei 24 de tricolori convocați pentru această acțiune”, a transmis recent naționala României, prin intermediul rețelelor sociale.