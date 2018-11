Ramos continua razboiul cu Lovren! Gestul INCREDIBIL al spaniolului dupa ce croatul a iesit i-a numit lasi pe capitanul Spaniei si pe coechipierii sai

Un nou episod din "razboiul" Ramos - Lovren s-a derulat in aceste zile.

A fost randul capitanului de la Real si de la selectionata Spaniei sa iasa la atac, dupa ce Dejan Lovren a facut declaratii acide in Nations League.

Croatul a transmis un mesaj dur dupa victoria Croatiei in fata Spaniei, 3-2, obtinuta joi, in Nations League.

"L-am impins bine, ha! 3-2! Iesi la conferinta de presa sa vorbesti din nou, colega! Sunt o adunatura de lasi!", a atacat Lovren. "Ne-a mai ramas un singur lucru: sa invingem Anglia si sa terminam cu totul", a mai spus fundasul croat.

Mai mult, Lovren a mai postat si o poza cu un moment in care castiga un duel aerian cu Ramos si mesajul: "Buna dimineata, Croatia".

Acum, Sergio Ramos a tinut sa faca si el un gest subtil si a dat like unei fotografii de pe un cont de Instagram in care Lovren apare plangand, iar spaniolul ridica trofeul Champions League, imbracat in tricoul lui Real Madrid.

Dejan Lovren evolueaza la Liverpool, iar Real a disputat finala Champions League sezonul trecut cu englezii.