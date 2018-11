Sergio Ramos a reactionat dupa ce l-a umplut de sange pe Havel de la Viktoria Plzen! "Fotbalul te invata lucruri!" Mesajul transmis de spaniol

Ramos l-a umplut de sange pe Milan Havel, in confruntarea cu Viktoria Plzen din grupele Champions League.

Arbitrul Deniz Aytekin nu a avut nicio reactie.

Capitanul Realului l-a depasit pe Havel si l-a lovit cu cotul in fata. Jucatorul cehilor a ramas intins pe gazon si a sangerat. Arbitrul Deniz Aytekin nu a avut nicio reactie.

Intamplarea a starnit reactiile fanilor, care au scris ca Ramos ar fi primit rosu daca exista VAR in Champions League.

Sergio Ramos s-a vazut nevoit sa comenteze incidentul de pe teren si a transmis un mesaj prin intermediul retelelor de socializare. "O victorie de la care sa incepem sa construim si de la care sa invatam. Fotbalul te invata lucruri si nu ar fi trebuit sa intru intr-o asemenea provocare. Milan, nu a fost intentia mea sa te ranesc. Fa-te bine repede!", a transmis Ramos pe Twitter.

A victory to build on and also to learn from. Football always teaches you things and tonight I shouldn't have gone into the challenge like that. Milan, it wasn't my intention to injure you. Get well soon ???????? #HalaMadrid https://t.co/NZcWRAwI0x