Sergio Ramos, pus la punct de Conte dupa declaratiile taioase! Replica antrenorului vanat de Real Madrid: "Atunci cand acest lucru lipseste, incep problemele"

Sergio Ramos a declarat ca un antrenor trebuie sa-si castige respectul.

Capitanul celor de la Real Madrid a avut o declaratie taioasa in clipele in care se vorbea despre venirea la echipa spaniola a lui Antonio Conte, in locul lui Julen Lopetegui.

"Respectul se castiga, nu se impune!", spunea atunci Ramos.

Acum, intr-un interviu in care a vorbit despre eventuala preluare a echipei din Madrid, Antonio Conte i-a raspuns capitanului Realului.

"Tehnicienii ar trebui sa aduca educatia si respectul cu ei atunci cand preiau un nou vestiar. Este esential, pentru ca atunci cand acest lucru lipseste, incep sa apara problemele", a fost raspunsul lui Conte.

Acesta nu a respins ideea preluarii Realului, dar a declarat ca prefera sa mai astepte pana in iunie, pentru ca acum se afla acasa si este linistit.