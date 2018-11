"Sa mai vorbesti din nou!" Croatul care l-a pus la punct pe Sergio Ramos! Scene nebune dupa victoria Croatiei cu Spania!

Dejan Lovren nu-l iarta pe Sergio Ramos.

Croatii au invins Spania cu 3-2 si se simt razbunati dupa umilinta din tur, cand spaniolii i-au invins cu 6-1 pentru finalistii de la Cupa Mondiala. Pentru Lovren a fost un meci special. S-a duelat din nou cu Sergio Ramos, omul care i-a rapit lui Liverpool sansa de a castigat Liga Campionilor in acest an. Lovren l-a atacat de mai multe ori pe fundasul Realului pentru ca l-a rupt pe Salah in finala de la Kiev, iar acum l-a numit las. Imediat dupa victoria cu Spania, Lovren a intrat in direct pe Instagram si si-a atacat adversarul.



"L-am impins bine, ha! 3-2! Iesi la conferinta de presa sa vorbesti din nou, colega! Sunt o adunatura de lasi!", a atacat Lovren. "Ne-a mai ramas un singur lucru: sa invingem Anglia si sa terminam cu totul", a mai spus fundasul croat.

Lovren a mai postat si o poza cu un moment in care castiga un duel aerian cu Ramos si mesajul: "Buna dimineata, Croatia".

Sergio Ramos il numise frustrat pe Lovren dupa ce a fost criticat public de croat la finalul finalei Ligii Campionilor. Lovren a mai spus atunci ca Varane e un fundas mai bun decat Sergio Ramos.