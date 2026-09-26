Steph Curry semnează! 116.000.000 de $ pentru legenda lui Golden State Warriors

Echipa de baschet Golden State Warriors şi jucătorul Stephen Curry au ajuns, vineri, la un acord privind prelungirea contractului cu doi ani şi 116 milioane de dolari (aproximativ 102 milioane de euro), potrivit ESPN.

Acordul ar include un an cu „opţiune de jucător” pentru sezonul 2028-2029. Curry, vedeta echipei Warriors şi a NBA, de patru ori campion şi MVP al campionatului în 2015 şi 2016, mai avea încă un an de contract cu echipa californiană.

ESPN a precizat, de asemenea, că jucătorul de la Golden State ar urma să primească cu 20 de milioane de dolari (aproximativ 17,5 milioane de euro) mai puţin decât suma maximă la care ar fi avut dreptul, pentru a oferi echipei Warriors o marjă de manevră mai mare sub plafonul salarial pentru următoarea perioadă de transferuri. Dacă va juca în sezonul 2028-2029, acesta ar fi al douăzecilea său sezon, petrecut în întregime sub culorile echipei Warriors.

În sezonul trecut, Stephen Curry (38 de ani) a jucat doar 43 de meciuri, ratând o mare parte a competiţiei din cauza unei accidentări persistente la genunchi. În ciuda acestei accidentări, el a înregistrat medii de 26,6 puncte, 4,4 aruncări de trei puncte reuşite şi 11,3 încercări de trei puncte pe meci, cifre superioare mediilor sale din carieră (24,8 puncte, 4,0 aruncări de trei puncte reuşite şi 9,4 încercări de trei puncte).

La începutul săptămânii, Curry a declarat că doreşte să evite orice tensiune legată de negocierile contractuale, mai ales în pragul deschiderii cantonamentului de marţi viitoare. „Ideea de a mă întoarce la muncă este entuziasmantă”, a declarat el miercuri. „Am senzaţia că m-am bucurat din plin de perioada dintre sezoane. Nu am nicio îngrijorare în ceea ce priveşte starea mea fizică în pragul reluării activităţii.”

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