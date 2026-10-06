La București, pe Arena Națională, naționala României a disputat ultimul meci din acțiunea lunilor septembrie-octombrie din Nations League, contra Suediei. La fel ca în tur (1-2), tricolorii au pierdut și în retur (0-1) împotriva selecționatei lui Graham Potter.

Ilie Dumitrescu a lăudat un tricolor după 0-1 cu Suedia: ”A adus un plus”

Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a sugerat că Lisav Eissat, introdus imediat după pauză în locul lui Nicușor Bancu, a adus un plus pentru selecționata lui Gheorghe Hagi în actul secund al confruntării cu Suedia.

”Au fost momente bune în partea a doua, Eissat a adus un plus”, a spus Dumitrescu, potrivit Digi Sport.

Pentru maniera în care a evoluat în cele 45 de minute ale reprizei secunde, Lisav Eissat a fost punctat cu nota 6,6 de portalul de specialitate FlashScore. El a bifat 46 de atingeri și a avut 24 de pase din 28 reușite.

Desfășurarea meciului România - Suedia

Partida cu Suedia a fost prima în care elevii lui Gică Hagi s-au bucurat de sprijinul suporterilor pe „Arena Națională”. La duelul anterior de pe teren propriu, cel cu Bosnia, cel mai mare stadion al țării nu a putut primi spectatori în tribune din cauza unei suspendări.

Cu mai mulți jucători indisponibili, Gică Hagi a trimis următoarea formulă de start: Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Vl. Dragomir - Man, Stanciu (C), Olaru - Fl. Tănase.

Trecutul recent al celor trei înfrângeri și-a spus cuvântul, iar Gyokeres a reușit să deschidă scorul în minutul 13 al duelului. Atacantul lui Arsenal a profitat de o respingere din bară, împingând balonul în poarta goală.

Replica „tricolorilor” a venit rapid, aceștia dominând autoritar la capitolul posesie. Totodată, România a fost periculoasă atât prin Nicolae Stanciu, în minutul 58, cât și prin Florin Tănase, în minutul 63.

Deși șarja ofensivă a durat până la final, România a pierdut și al patrulea meci din UEFA Nations League. În urma acestui rezultat, echipa națională rămâne fără niciun punct obținut în competiția continentală.