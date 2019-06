"Ooopreste autocarul!" Ronaldo si gestul care merita toate aplauzele din lume: a oprit autocarul Portugaliei pentru a saluta un copil bolnav. VIDEO

Cristiano Ronaldo este recunoscut ca un fotbalist care nu ezita atunci cand vine vorba de a face un copil fericit. Tatic la randul sau, portughezul s-a remarcat in mai multe randuri prin gesturile pe care le-a facut pentru copiii bolnavi, dar si fata de cei alaturi de care fotbalistii obisnuiesc sa iasa pe teren.



Un astfel de gest a avut loc si dupa meciul castigat de Portugalia in fata Olandei, in finala UEFA Nations League. Castigator al unui nou trofeu cu nationala Portugaliei, Ronaldo a castigat si inimile fanilor inca o data.

Ronaldo a oprit autocarul Portugaliei in momentul in care a vazut un copil cu un banner pe care scria: "Cristiano, da-mi o imbratisare".

Eduardo Moreira este un baietel de 11 ani care sufera de o boala crunta, Leucemie.

Gestul lui Ronaldo a starnit numeroase reactii pe retelele de socializare: "Nu toti eroii poarta pelerine", a spus un fan al portughezului.

???? @cristiano stops the ???????? bus to take a selfie with his biggest fan Eduardo ❤ pic.twitter.com/JPyZVscVer