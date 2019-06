Verdictul accidentarii lui Nedelcearu."Trebuie sa stau doar 10 zile cu masca, voi merge in Italia alaturi de nationala"

Romania s-a impus in Malta, scor 4-0.

Ionut Nedelcearu a suferit o accidentare in meciul pe care nationala Romaniei l-a disputat in Malta si a fost transferat la spital. Fundasul celor de la UFA a dezvaluit care este starea sa de sanatate si cand va reveni pe teren. Este cusut la barba si va merge in Italia in cantonamentul echipei nationale de tineret.

"Din fericire pentru mine, sunt bine, nu e nimic grav. Am fost la spital, m-a vazut un ORL-ist si mi-a spus ca e doar o fractura stabila a oaselor nazale, dar nu ma impedica sa pot evolua.Trebuie sa stau doar 10 zile cu masca. Pe teren, mai mult mi-au dat lacrimile pentru ca ma gandeam ca pierd EURO. Cu Malta, deja aveam 2-0, nu i-am simtit sa ne puna probleme si de aceea ma gandeam la Euro. Eu plec cu ceilalti cu care am fost la prima reprezentativa" a declarat Nedelcearu pentru Digisport.

Programul grupei C de la Euro 2019

18 iunie 2019: Romania-Croatia (ora 19:30), Anglia-Franta (ora 22:00)

21 iunie 2019: Anglia-Romania (ora 19:30), Franta-Croatia( ora 22:00)

24 iunie 2019: Franta-Romania (ora 22:00), Croatia-Anglia (ora 22:00)

Lotul convocat de Mirel Radoi

Portari: Ionut Radu (Genoa), Catalin Cabuz (Hermannstadt), Andrei Vlad (FCSB)

Fundasi: Cristian Manea (CFR Cluj), Ricardo Grigore (Dinamo), Adrian Rus (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Alexandru Pascanu (Leicester City), Virgil Ghita (FC Viitorul), Florin Stefan (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Radu Boboc (FC Viitorul)

Mijlocasi: Tudor Baluta (FC Viitorul), Dragos Nedelcu (FCSB), Alexandru Cicaldau (U Craiova 1948 CS), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB), Ianis Hagi (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB, Darius Olaru (Gaz Metan Medias), Denis Dragus (FC Viitorul), Vlad Dragomir (Perugia)

Atacanti: George Puscas (Palermo), Adrian Petre (Esbjerg fB), Andrei Ivan (Rapid Viena)

In lotul largit se mai afla: Mihai Butean (Astra), Deian Sorescu (Dinamo), Denis Ciobotariu (Dinamo), Ricardo Grigore (Dinamo), Andrei Radu (Concordia Chiajna), Razvan Oaida (FC Botosani), Lorand Fulop (FC Botoșani), Valentin Costache (CFR Cluj), Valentin Gheorghe (Astra).