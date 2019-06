Ciprian Tatarusanu a salvat nationala, acum semneaza CONTRACTUL VIETII. Veste uriasa pentru portarul Romaniei

Ciprian Tatarusanu pleaca de la nationala direct in Franta pentru a semna contractul cu noua sa echipa.

Ciprian Tatarusanu a fost unul dintre cei mai buni oameni de la nationala in meciurile cu Norvegia si Malta, din care Romania a obtinut patru puncte si a egalat Suedia la puncte in grupa de calificare la EURO 2020. Acum urmeaza mutarea vietii pentru portarul in varsta de 33 de ani.



Ciprian Tatarusanu semneaza cu Olympique Lyon



Ciprian Tatarusanu isi continua forma buna din Franta, dar si de la nationala in ultimii ani. El a refuzat prelungirea cu Nantes, insa va da lovitura. Dupa meciurile de la nationala, Tatarusanu merge in Franta sa semneze un contract cu Olympique Lyon, scrie Foot Mercato din Franta. Motivul pentru care Lyon are nevoie urgenta de un portar este reticenta lui Antony Lopes de a semna prelungirea contractului. Lopes e crescut de Lyon si joaca pentru echipa din 2012. Acum e in cautarea unei noi provocari. De altfel, el s-a retras si de la nationala Portugaliei pentru a se concentra pe cariera de la echipa de club. Tatarusanu va semna un contract pe termen scurt cu Lyon, mai scrie sursa citata.



Tatarusanu, inlocuit de un portar de liga a doua

Nantes se va baza pe Maxime Dupe in sezonul urmator dupa despartirea de Tatarusanu, iar rezerva acestuia va fi Saturnin Allagbé, de la Saturnin Allagbe din Ligue 2, mai scrie presa franceza. Tatarusanu a fost trimis in tribune in ultimele partide din acest sezon dupa ce a refuzat prelungirea cu Nantes.

Ciprian Tatarusanu, modest dupa meciurile de la nationala

Tatarusanu spune ca interventiile sale din meciurile cu Noervegia si Malta au fost normale pentru un portar cu experienta.

"Trebuie sa ne simtim bine, a fost un meci dificil in Norvegia si am reusit sa obtinem un punct desi am facut un meci prost. Au fost parade normale pentru un portar cu experienta mea. E normal sa facem calcule, acum avem acasa 2 meciuri din care speram sa obtinem 4 puncte. Echipele aflate in cursa inca au sanse.

Eu cred ca avem jucatori destul de valorosi sa inlocuim pe oricine. Chipciu a jucat foarte bine cu Norvegia, si astazi a jucat bine in ciuda rosului. Sunt sigur ca antrenorul il poate inlocui. La calitatile pe care le are, (Ianis Hagi) s-a descurcat normal" a spus Ciprian Tatarusanu.

Ciprian Tatarusanu, 33 de ani, portar



Meciuri jucate in acest sezon: 30

Goluri primite: 35

Cota de piata: 2,5 milioane de euro

Ciprian Tatarusanu a fost transferat de Nantes de la Fiorentina in 2017 pentru 2,5 milioane de euro. Italienii l-au legitimat liber de la Steaua BUcuresti in 2014, club unde Tatarusanu a jucat timp de 5 ani.