Nu e glumă! Ivorian din liga a doua, convocat la naționala Italiei pentru debutul în Nations League

Selecționerul care i-a luat locul lui Gennaro Gattuso este aproape să-l cheme la națională pe Mohamed Ali Zoma, atacantul lui FC Nurnberg, formație din liga a doua a Germaniei.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Zoma se află pe lista lui Mancini pentru meciurile din Nations League. Italia va întâlni Belgia pe teren propriu, vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45, iar apoi va avea dueluri cu Turcia și Franța.