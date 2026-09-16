Nu e glumă! Ivorian din liga a doua, convocat la naționala Italiei pentru debutul în Nations League

Selecționerul care i-a luat locul lui Gennaro Gattuso este aproape să-l cheme la națională pe Mohamed Ali Zoma, atacantul lui FC Nurnberg, formație din liga a doua a Germaniei.
Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Zoma se află pe lista lui Mancini pentru meciurile din Nations League. Italia va întâlni Belgia pe teren propriu, vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45, iar apoi va avea dueluri cu Turcia și Franța.
Ivorian din liga a doua, convocat la naționala Italiei pentru debutul în Nations League
Zoma are 22 de ani, s-a născut la Merate, în Italia, și are dublă cetățenie, italiană și ivoriană. Părinții îi permit să reprezinte și Burkina Faso.
Jucătorul a evoluat la AlbinoLeffe înainte să plece în Germania, în vara lui 2025. Nurnberg a plătit 1,5 milioane de euro pentru transferul său. În sezonul trecut, Zoma a avut 14 goluri și cinci pase decisive în 29 de partide din Zweite Bundesliga, iar startul actualei stagiuni este la fel de bun, cu cinci goluri în primele cinci meciuri de campionat.
Zoma a confirmat că a discutat deja cu Roberto Mancini: „Este adevărat, Roberto Mancini și cu mine am vorbit. Mi-a spus că este atent la mine și că trebuie să continui în același mod, iar apoi vom vedea”, a spus acesta pentru Sky Italia.