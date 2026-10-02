GALERIE FOTO Nicola Zalewski, coșmarul României și al lui Andrei Rațiu! Unde joacă starul Poloniei

Nicola Zalewski, coșmarul României și al lui Andrei Rațiu! Unde joacă starul Poloniei Nations League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Nicola Zalewski a fost coșmarul României în partida de la Varșovia.

TAGS:
RomaniaAndrei RatiuNicola ZalewskiAtalantaPoloniaNations League
Din articol

La momentul redactării acestui articol, Polonia o conduce pe România la Varșovia, scor 6-0, în urma golurilor marcat de Robert Lewandowski (24', 47, 86'), primul din penalty, Ghiță (49' autogol), Zielinski (62') și Bednarek (66').

Polonezii au umilit naționala României în a doua repriză și au marcat de cinci ori. 

Nicola Zalewski, coșmarul României și al lui Andrei Rațiu

Nicola Zalewski a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, mai ales în a doua repriză, când a făcut ce a vrut pe partea lui Andrei Rațiu.

Fundașul lateral al lui Rayo Vallecano a pierdut aproape toate duelurile cu jucătorul de 24 de ani de la Atalanta.

Polonezul născut la Tivoli în Italia a contribuit la autogolul lui Ghiță din minutul 49, dar a bifat și un assist pentru Robert Lewandowski la golul al doilea al starului de la Chicago Fire.

  • Imago1084053819h
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Nicola Zalewski a venit la Atalanta în vara anului 2025 chiar de la Interul lui Chivu, după ce formația din Bergamo a achitat 17,5 milioane de euro pentru a-l transfera.

Mijlocașul stânga de 24 de ani a evoluat în cinci partide din acest sezon pentru Atalanta și a reușit un assist.

20 de milioane de euro este cota lui Nicola Zalewski, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Echipele de start din Polonia - România:

  • Polonia (4-4-2): Bulka - Cash, Bednarek, Kiwior, Frankowski - Szymanski, Zielinski, W. Nowak, Zalewski - Swiderski, Lewandowski
  • Rezerve: Kochalski, Abramowicz, Wojtuszek, Kędziora, Slisz, Pietuszewski, Urbanski, Zukowski, Puchacz, Skoras, Reguła, Potulski
  • România (4-2-3-1): Hindrich - Rațiu, Drăgușin, V. Ghiță, Bancu - Băluță, R. Marin - Man, I. Hagi (cpt.), Mihăilă - Bîrligea
  • Rezerve: I. Radu, Cojocaru, Coubiș, M. Marin, Tănase, Cicâldău, Stanciu, Borza, Cîrjan, Moruțan, Racovițan, Strata
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Alertă la granița României. O dronă a căzut în zona localităţii Plauru și a provocat un incendiu. MApN face cercetări
Alertă la granița României. O dronă a căzut în zona localităţii Plauru și a provocat un incendiu. MApN face cercetări
ARTICOLE PE SUBIECT
Polonia - România 6-0 | UMILINȚĂ la Varșovia pentru naționala lui Hagi! Lewandowski ne-a lovit de TREI ori
Polonia - România 6-0 | UMILINȚĂ la Varșovia pentru naționala lui Hagi! Lewandowski ne-a lovit de TREI ori
România, victima favorită a lui Robert Lewandowski! Lista rușinii pe care s-au înscris tricolorii. Update
România, victima favorită a lui Robert Lewandowski! Lista rușinii pe care s-au înscris tricolorii. Update
România, fără doi fundași centrali la returul cu Suedia! Gică Hagi, urmărit de ghinion
România, fără doi fundași centrali la returul cu Suedia! Gică Hagi, urmărit de ghinion
Doi foști internaționali s-au pronunțat după ce Drăgușin a luat ROȘU direct în Polonia - România
Doi foști internaționali s-au pronunțat după ce Drăgușin a luat ROȘU direct în Polonia - România
Gică Hagi, schimbare în minutul 27 în Polonia - România!
Gică Hagi, schimbare în minutul 27 în Polonia - România!
ULTIMELE STIRI
Ungurii au reacționat după umilința 0-6 suferită de România: „Coșmarul românilor a continuat în Nations League”
Ungurii au reacționat după umilința 0-6 suferită de România: „Coșmarul românilor a continuat în Nations League”
Ianis Hagi s-a străduit să nu plângă după Polonia - România 6-0: „Durerea este mare”. Responsabilii pentru dezastru
Ianis Hagi s-a străduit să nu plângă după Polonia - România 6-0: „Durerea este mare”. Responsabilii pentru dezastru
Cum explică Lewandowski forma din meciul cu România: "Înainte, picioarele îmi erau ca jeleul. Ne-a lipsit dorința de a mai înscrie"
Cum explică Lewandowski forma din meciul cu România: "Înainte, picioarele îmi erau ca jeleul. Ne-a lipsit dorința de a mai înscrie"
Gică Popescu l-a făcut praf după Polonia - România 6-0: ”Depășit”
Gică Popescu l-a făcut praf după Polonia - România 6-0: ”Depășit”
Gabi Balint a răbufnit după dezastrul din Polonia: ”Să renunțe la tricou!”
Gabi Balint a răbufnit după dezastrul din Polonia: ”Să renunțe la tricou!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Polonia - România 6-0 | UMILINȚĂ la Varșovia pentru naționala lui Hagi! Lewandowski ne-a lovit de TREI ori

Polonia - România 6-0 | UMILINȚĂ la Varșovia pentru naționala lui Hagi! Lewandowski ne-a lovit de TREI ori

Hagi, întrebat direct: "De ce îl iei la națională? Ocupi un loc degeaba!"

Hagi, întrebat direct: "De ce îl iei la națională? Ocupi un loc degeaba!"

Karlo Muhar, "distrus" după o săptămână cu Reghecampf! Cum l-a numit pe noul antrenor de la FCSB

Karlo Muhar, "distrus" după o săptămână cu Reghecampf! Cum l-a numit pe noul antrenor de la FCSB

De neoprit la echipa națională! Starul lui Dinamo, excelent în UEFA Nations League

De neoprit la echipa națională! Starul lui Dinamo, excelent în UEFA Nations League

LPF a decis! Când se joacă etapa a 11-a din Superliga României

LPF a decis! Când se joacă etapa a 11-a din Superliga României



Recomandarile redactiei
Ianis Hagi s-a străduit să nu plângă după Polonia - România 6-0: „Durerea este mare”. Responsabilii pentru dezastru
Ianis Hagi s-a străduit să nu plângă după Polonia - România 6-0: „Durerea este mare”. Responsabilii pentru dezastru
Gică Popescu l-a făcut praf după Polonia - România 6-0: ”Depășit”
Gică Popescu l-a făcut praf după Polonia - România 6-0: ”Depășit”
Gabi Balint a răbufnit după dezastrul din Polonia: ”Să renunțe la tricou!”
Gabi Balint a răbufnit după dezastrul din Polonia: ”Să renunțe la tricou!”
Ungurii au reacționat după umilința 0-6 suferită de România: „Coșmarul românilor a continuat în Nations League”
Ungurii au reacționat după umilința 0-6 suferită de România: „Coșmarul românilor a continuat în Nations League”
România, ADIO și EURO 2028? Misiune infernală după dezastrul din Nations League: cum arată ACUM urnele
România, ADIO și EURO 2028? Misiune infernală după dezastrul din Nations League: cum arată ACUM urnele
Alte subiecte de interes
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Ce au scris spaniolii despre Andrei Rațiu după victoria lui Rayo Vallecano în fața lui Real Sociedad
Ce au scris spaniolii despre Andrei Rațiu după victoria lui Rayo Vallecano în fața lui Real Sociedad
James Rodriguez, coleg cu Andrei Rațiu? Ce scrie Marca despre transferul columbianului
James Rodriguez, coleg cu Andrei Rațiu? Ce scrie Marca despre transferul columbianului
Cristi Chivu a rezolvat un transfer de 5 stele la Inter Milano
Cristi Chivu a rezolvat un transfer de 5 stele la Inter Milano
Calificată în finala Champions League, Inter Milano a dat drumul la mercato pentru sezonul următor
Calificată în finala Champions League, Inter Milano a dat drumul la mercato pentru sezonul următor
CITESTE SI
Un drum expres din România a fost construit după un chestionar al CNAIR în trafic. Cum răspund acum șoferii la întrebări

stirileprotv Un drum expres din România a fost construit după un chestionar al CNAIR în trafic. Cum răspund acum șoferii la întrebări

Divorțează după doar 4 luni de căsnicie. El a rupt tăcerea despre motivul pentru care soția lui a depus actele: „Mi-a trimis un mesaj în care spunea că...”

protv Divorțează după doar 4 luni de căsnicie. El a rupt tăcerea despre motivul pentru care soția lui a depus actele: „Mi-a trimis un mesaj în care spunea că...”

Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

stirileprotv Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări

stirileprotv Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 332: Silva vs Wang


00:00
UFC
(EN) UFC 332: Silva vs Wang


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!