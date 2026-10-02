La momentul redactării acestui articol, Polonia o conduce pe România la Varșovia, scor 6-0, în urma golurilor marcat de Robert Lewandowski (24', 47, 86'), primul din penalty, Ghiță (49' autogol), Zielinski (62') și Bednarek (66').

Polonezii au umilit naționala României în a doua repriză și au marcat de cinci ori.

Nicola Zalewski, coșmarul României și al lui Andrei Rațiu

Nicola Zalewski a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, mai ales în a doua repriză, când a făcut ce a vrut pe partea lui Andrei Rațiu.

Fundașul lateral al lui Rayo Vallecano a pierdut aproape toate duelurile cu jucătorul de 24 de ani de la Atalanta.

Polonezul născut la Tivoli în Italia a contribuit la autogolul lui Ghiță din minutul 49, dar a bifat și un assist pentru Robert Lewandowski la golul al doilea al starului de la Chicago Fire.