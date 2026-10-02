România, victima favorită a lui Robert Lewandowski! Lista rușinii pe care s-au înscris tricolorii. Update

România, victima favorită a lui Robert Lewandowski! Lista rușinii pe care s-au înscris tricolorii. Update Nationala
Alexandru Hațieganu
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Robert Lewandowski (38 de ani) a marcat o „dublă” în partida Polonia - România din Liga Națiunilor.

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Update: Robert Lewandowski și-a trecut în cont „tripla”, după ce a punctat în minutul 86. Lewandowski a ajuns la 92 de goluri în 170 de selecții pentru Polonia. Dintre cele 92 de goluri, opt au fost înscrise împotriva României, victima preferată a starului polonez. 

Starul polonez a deschis scorul în minutul 24 dintr-un penalty pe care tot el l-a obținut, provocând anterior eliminarea lui Radu Drăgușin. 

România, victima preferată a lui Robert Lewandowski

Lewandowski le-a dublat avantajul gazdelor în minutul 47, când a transformat cu poarta goală pasa livrată de Nicola Zalewski.

La a 170-a selecție în tricoul Poloniei, atacantul lui Chicago Fire a ajuns la golul cu numărul 91.

În același timp, România a devenit victima favorită a fostului vârf al Barcelonei și al lui Bayern Munchen. Lewandowski a ajuns la al șaptelea gol contra tricolorilor. 

Robert Lewandowski, în Polonia - România

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El a mai punctat de două ori în România - Polonia 0-3 (preliminariile CM 2018) și de trei ori în Polonia - România 3-1 (aceleași preliminarii).

Lista rușinii pe care s-a înscris naționala

Robert Lewandowski a marcat șase goluri împotriva reprezentativelor din Gibraltar și San Marino. 

De asemenea, el a punctat de cinci ori contra Andorrei, Letoniei și Lituaniei. 

Cele mai importante faze ale confruntării Polonia - România sunt redate LIVE FOTO & TEXT pe Sport.ro. 

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