România, victima favorită a lui Robert Lewandowski! Lista rușinii pe care s-au înscris tricolorii. Update

Update: Robert Lewandowski și-a trecut în cont „tripla”, după ce a punctat în minutul 86. Lewandowski a ajuns la 92 de goluri în 170 de selecții pentru Polonia. Dintre cele 92 de goluri, opt au fost înscrise împotriva României, victima preferată a starului polonez.

Starul polonez a deschis scorul în minutul 24 dintr-un penalty pe care tot el l-a obținut, provocând anterior eliminarea lui Radu Drăgușin.

România, victima preferată a lui Robert Lewandowski

Lewandowski le-a dublat avantajul gazdelor în minutul 47, când a transformat cu poarta goală pasa livrată de Nicola Zalewski.

La a 170-a selecție în tricoul Poloniei, atacantul lui Chicago Fire a ajuns la golul cu numărul 91.

În același timp, România a devenit victima favorită a fostului vârf al Barcelonei și al lui Bayern Munchen. Lewandowski a ajuns la al șaptelea gol contra tricolorilor.