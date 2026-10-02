După ce a pierdut primele două meciuri din Nations League, cu Suedia (scor 1-2) și cu Bosnia (scor 2-4), România a început dezastruos și meciul cu Polonia.

Drăgușin și Ghiță, suspendați pentru meciul cu Suedia

Polonezii au deschis scorul după 24 de minute, prin Robert Lewandowski, care a transformat un penalty obținut după un fault comis de Radu Drăgușin asupra sa.

La meciul cu Suedia, ultimul din această fereastră UEFA, Gică Hagi va avea nu unul, ci doi fundași centrali suspendați.

”Regele” nu se va putea baza nici pe Radu Drăgușin, nici pe Virgil Ghiță în partida de pe Arena Națională.

Drăgușin a văzut direct cartonașul roșu la meciul cu Polonia, după ce l-a împins în careu pe Robert Lewandowski, care a și deschis scorul la Varșovia de la 11 metri. În ceea ce îl privește pe Ghiță, acesta va fi suspendat pentru cumul de cartonașe galbene.