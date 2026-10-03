Gabi Balint a răbufnit după dezastrul din Polonia: ”Să renunțe la tricou!”

Gabi Balint a răbufnit după dezastrul din Polonia: ”Să renunțe la tricou!” Nations League
SPORT.RO
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România a pierdut și al treilea meci din Nations League, în fața Poloniei, scor 0-6.

TAGS:
Gabi BalintRomaniaPoloniaGica HagiAndrei Ratiu
Din articol

Umilința cu Polonia vine la doar câteva zile după ce România a pierdut cu Suedia (scor 1-2) și cu Bosnia (scor 2-4).

Gabi Balint: ”Majoritatea jucătorilor trebuie să renunțe la tricoul echipei naționale!”

  • Ratiu
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Gabi Balint a avut un discurs dur după eșecul echipei naționale. Fostul mare fotbalist a transmis că Gică Hagi nu ar fi trebuit să preia echipa națională.

De altfel, Balint a remarcat prestația extrem de slabă a lui Andrei Rațiu, dar a transmis că marea majoritate a jucătorilor ar trebui să renunțe la tricoul echipei naționale.

Dacă aș fi fost întrebat dacă Hagi ar trebui sau nu să rămână, l-aș fi sfătuit să nu meargă la echipa națională de la început. Grupa a treia valorică e de noi, ce să mai, nu putem face față aici.

În viața mea de fotbalist, nu am avut momente din astea în care cade echipa și să ne pierdem total busola în teren. Am luat golul doi repede, golul trei și mai repede. De atunci, echipa a căzut, nu a mai fost unul care să facă ceva, iar Rațiu a fost inexistent. Dacă era sau nu în teren, era la fel.

Asta înseamnă să renunți. Când au luat golul doi, au renunțat. Unii dintre ei sau marea majoritate ar trebui să renunțe la tricou. Nu cred că se bucură mulți că sunt chemați la națională. Sunt curios câți dintre ei își doresc să joace cu Suedia cu un stadion plin”, a spus Gabi Balint la Digi Sport.

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