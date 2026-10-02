După ce România a început bine la Varșovia, cu o ocazie mare în minutul 9, polonezii au reușit să deschidă scorul încă din minutul 24, dintr-un penalty executat perfect de Robert Lewandowski (38 de ani).
Gică Hagi, forțat să facă o schimbare încă din minutul 27
Starul polonez a obținut o lovitură de la 11 metri în urma unui duel cu Radu Drăgușin, iar fundașul român de la Fiorentina a văzut direct cartonașul roșu și a fost trimis la vestiare.
În minutul 27, Gică Hagi a fost forțat să facă o schimbare de ordin defensiv. Valentin Mihăilă a fost cel ”sacrificat”, iar în locul său a fost trimis în teren Andrei Coubiș, fundașul de la Lincoln City.
Pe lângă Radu Drăgușin, și Virgil Ghiță va rata meciul următor, cu Suedia. A văzut cartonașul galben în minutul 36 și va fi suspendat pentru următoarea etapă.
La ora actuală, România are următoarele cifre în anul 2026: 6 meciuri, 1 victorie, 1 egal, 4 înfrângeri. Ca să îmbunătățim acest bilanț, trebuie să creștem spectaculos în ultimele patru dueluri din Nations League.
Echipele de start din Polonia - România:
- Polonia (4-4-2): Bulka - Cash, Bednarek, Kiwior, Frankowski - Szymanski, Zielinski, W. Nowak, Zalewski - Swiderski, Lewandowski
- Rezerve: Kochalski, Abramowicz, Wojtuszek, Kędziora, Slisz, Pietuszewski, Urbanski, Zukowski, Puchacz, Skoras, Reguła, Potulski
- România (4-2-3-1): Hindrich - Rațiu, Drăgușin, V. Ghiță, Bancu - Băluță, R. Marin - Man, I. Hagi (cpt.), Mihăilă - Bîrligea
- Rezerve: I. Radu, Cojocaru, Coubiș, M. Marin, Tănase, Cicâldău, Stanciu, Borza, Cîrjan, Moruțan, Racovițan, Strata