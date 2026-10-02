După ce România a început bine la Varșovia, cu o ocazie mare în minutul 9, polonezii au reușit să deschidă scorul încă din minutul 24, dintr-un penalty executat perfect de Robert Lewandowski (38 de ani).

Gică Hagi, forțat să facă o schimbare încă din minutul 27

Starul polonez a obținut o lovitură de la 11 metri în urma unui duel cu Radu Drăgușin, iar fundașul român de la Fiorentina a văzut direct cartonașul roșu și a fost trimis la vestiare.

În minutul 27, Gică Hagi a fost forțat să facă o schimbare de ordin defensiv. Valentin Mihăilă a fost cel ”sacrificat”, iar în locul său a fost trimis în teren Andrei Coubiș, fundașul de la Lincoln City.

Pe lângă Radu Drăgușin, și Virgil Ghiță va rata meciul următor, cu Suedia. A văzut cartonașul galben în minutul 36 și va fi suspendat pentru următoarea etapă.

La ora actuală, România are următoarele cifre în anul 2026: 6 meciuri, 1 victorie, 1 egal, 4 înfrângeri. Ca să îmbunătățim acest bilanț, trebuie să creștem spectaculos în ultimele patru dueluri din Nations League.

Echipele de start din Polonia - România: