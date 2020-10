TOTI titularii Austriei din meciul cu Romania joaca in Bundesliga! Alaba, BIJUTERIA de zeci de milioane din 11-le de start

Emotii pentru Romania inca de la publicarea foilor oficiale de joc la meciul cu Austria! :)

Selectionerul Austriei a alcatuit un prim '11' format doar din fotbalisti care evolueaza in Bundesliga. Cel mai cunoscut fotbalist trimis in teren din primul minut de Franco Foda este David Alaba, jucator al celor de la Bayern Munchen.

Iata cum a aratat echipa de start a austriecilor la Ploiesti: Pervan (Wolfsburg) - Lainer (Monchengladbach), Dragovic (Leverkusen), Hinteregger (Frankfurt), Alaba (Bayern Munchen) - Schopf (Schalke), Ilsanker (Frankfurt), Baumgartlinger (Leverkusen), Baumgartner (Hoffenheim) - Gregoritsch (Augsburg), Schlager (Wolfsburg).

Sunt 5 modificari in echipa de start a austriecilor fata de meciul din septembrie, in care "tricolorii" s-au impus cu 3-2 in deplasare. Si echipa Romaniei este modificata puternic de la meciul de luna trecuta.

Iata cum a aratat echipa de start a lui Mirel Radoi in septembrie: Tatarusanu - Burca, Chiriches, Grigore, Bancu - Maxim, Cretu, Stanciu - Deac, Alibec, Coman.

In aceasta seara, selectionerul a mizat pe pe: Tatarusanu - Balasa, Burca, Tosca, Bancu - Maxim, Marin, Stanciu - Deac, Alibec, Mitrita.