„Tricolorii” au pierdut de două ori cu Suedia (1-2 și 0-1), au fost învinși categoric de Polonia (0-6) și au cedat în ambele partide cu Bosnia (2-4 și 1-2). Singura victorie a venit în returul cu polonezii, scor 2-1.

În ultimul meci, disputat la Zenica, echipa lui Gică Hagi a condus prin golul lui Daniel Bîrligea, din minutul 6, însă Tahirovic a egalat înainte de pauză. Esmir Bajraktarevic a stabilit scorul final în minutul 82.

Ioan Ovidiu Sabău: „Îți trebuie mentalitate de învingător”

Ioan Ovidiu Sabău a analizat parcursul naționalei și consideră că principala problemă a fost lipsa agresivității sportive și a mentalității de învingător.

Fostul mijlocaș al Generației de Aur este de părere că România are nevoie de timp și de jucători care să facă diferența la nivel internațional.

„Când ai astfel de rezultate, este clar că ceva îți lipsește. Eu cred că e vorba de agresivitate sportivă. Mă refer la dueluri câștigate, la ritm impus, aici intervine dorința de a câștiga. Mi-a plăcut echipa în prima repriză ca organizare”, a spus Sabău.

„Nu este de ajuns să fii în teren, trebuie mai mult să te ridici la nivelul la care ne așteptăm. Dar poate că acesta este nivelul, să fim realiști. Ne lipsesc prea multe lucruri, mulți jucători nu joacă la echipele de club sau evoluează la un nivel inferior celui la care joacă cei din Bosnia sau Polonia”, a mai declarat fostul internațional la sptfm.ro.

Sabău consideră că Gică Hagi are nevoie de timp pentru a construi o echipă competitivă: „Hagi vrea să câștige, dar are nevoie de timp ca să construiască o anumită mentalitate, poate jucătorii nu mai au încredere în ei. Realitatea asta este, trebuie acceptată”.