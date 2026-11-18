Transferat liber de contract pe 14 iulie la gruparea ilfoveană, apărătorul stânga nu a reușit să se impună la nou-promovată. În actuala ediție de campionat, David Kiki a fost rezervă neutilizată în 11 dintre cele 15 partide disputate de FC Voluntari, inclusiv în duelul direct cu FCSB (1-2). Fotbalistul a bifat doar patru prezențe în Superliga: cu UTA Arad (3 minute), U Cluj (4 minute), Corvinul Hunedoara (45 de minute) și Sepsi OSK (38 de minute).

Singurele meciuri în care internaționalul din Benin a fost integralist în acest sezon sunt cele din Cupa României. În această competiție, Kiki a jucat toate cele 270 de minute în partidele cu CS Afumați (1-0), Chindia Târgoviște (1-0) și Universitatea Craiova (1-1). În total, fundașul a strâns 360 de minute în șapte apariții pentru ilfoveni, fără gol sau pasă decisivă.