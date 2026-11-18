Transferat liber de contract pe 14 iulie la gruparea ilfoveană, apărătorul stânga nu a reușit să se impună la nou-promovată. În actuala ediție de campionat, David Kiki a fost rezervă neutilizată în 11 dintre cele 15 partide disputate de FC Voluntari, inclusiv în duelul direct cu FCSB (1-2). Fotbalistul a bifat doar patru prezențe în Superliga: cu UTA Arad (3 minute), U Cluj (4 minute), Corvinul Hunedoara (45 de minute) și Sepsi OSK (38 de minute).
Singurele meciuri în care internaționalul din Benin a fost integralist în acest sezon sunt cele din Cupa României. În această competiție, Kiki a jucat toate cele 270 de minute în partidele cu CS Afumați (1-0), Chindia Târgoviște (1-0) și Universitatea Craiova (1-1). În total, fundașul a strâns 360 de minute în șapte apariții pentru ilfoveni, fără gol sau pasă decisivă.
Criticat de Gigi Becali înainte de despărțirea de FCSB
David Kiki continuă astfel la FC Voluntari perioada nefastă începută la FCSB, unde a evoluat în doar 17 meciuri pe parcursul a doi ani, după sosirea de la Farul Constanța din 2024. Deși mai avea un an de contract, Gigi Becali a renunțat la el în vară, criticându-l public: „Așteptăm, nu ne grăbim. La momentul ăsta, toți tatonează. Nu mai aduc ciurucuri. Ciurucuri ca Kiki, Vasilică și Ionică nu mai există. Ori aduc marfă, ori nu mai aduc! Așa voi face”, a spus patronul roș-albaștrilor.
Cotat în prezent la 300.000 de euro, după ce în iunie 2023 atingea un maxim al carierei de 1,2 milioane de euro, David Kiki are 53 de selecții în naționala Beninului. De-a lungul carierei, fundașul de 1,80 metri a mai evoluat în Franța și Bulgaria, la ASM Belfort, Chamois Niort, Stade Brestois, Red Star FC, Montana și Arda Kardzhali.