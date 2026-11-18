Comisia de Disciplină din cadrul FRF a dictat sancţiuni financiare în urma incidentelor de la partida dintre Universitatea Cluj şi FCSB (1-0), disputată în cadrul Superligii, la 2 noiembrie.

Universitatea Cluj a primit două sancţiuni financiare, în valoare de 15.000 de lei, respectiv 7.500 de lei.

Amenzi pentru FCSB, U Cluj și Farul Constanța!

În urma aplicării prevederilor regulamentului disciplinar privind concursul de abateri, clubul clujean va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv o penalitate sportivă de 15.000 de lei.

Nici FCSB nu a scăpat de sancţiunea Comisiei de Disciplină. Clubul bucureştean a fost amendat cu 5.000 de lei, în temeiul prevederilor regulamentului disciplinar referitoare la incidentele de la partida disputată împotriva Universităţii Cluj, scrie News.ro.

Universitatea Cluj a mai fost sancţionată disciplinar şi pentru incidentele de la meciul cu FK Csikszereda M. Ciuc, suma fiind de 7.500 de lei. Partida a avut loc la 7 noiembrie.

5.000 de lei este suma pe care a primit-o Farul Constanţa drept penalitate sportivă după meciul cu Rapid, din 7 noiembrie, din etapa a XV-a.