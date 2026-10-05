Liță Dumitru nu are milă de Gică Hagi: „Nu mi-aș fi pus niciodată fiul căpitan!”

Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele trei partide statistica arată îngrozitor: 12 goluri primite și doar trei marcate.

Liță Dumitru, atac la adresa lui Gică Hagi

1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și un neverosimil 0-6 cu Polonia sunt rezultatele obținute de echipa națională în primele trei partide. La fel ca la Solna, Gică Hagi a decis să îl titularizeze și să îi ofere banderola fiului său, Ianis, la Varșovia.

Liță Dumitru a abordat această situație și a mărturisit că nu i-ar fi acordat niciodată banderola de căpitan fiului său. Totodată, fostul internațional e criticat și evoluțiile „tricolorilor” din cele trei partide din UEFA Nations League.

”Dacă ar fi fiul meu, eu nu l-aș pune căpitan. Eu niciodată nu mi-aș fi pus copilul căpitan. Un căpitan trebuie să fie un adevărat lider. Trebuie să fie cum așa cum trebuie, pentru că e o mare responsabilitate.

Trebuie doar să ne rugăm la Dumnezeu ca Gică Hagi să facă ceva din jucătorii pe care îi avem la ora actuală.

Ei doar atât pot. Mai mult nu pot. Fac greșeli elementare și primim goluri. Ajungem în situații în care nu mai avem moral și nu mai conducem jocul.

Vin adversarii peste noi și ne dau cinci sau șase goluri. Nu se poate! Nu ai voie!”, a declarat Liță Dumitru, potrivit Digi Sport.