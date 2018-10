Gestul incredibil al lui Sumudica pentru nationala! Ce a decis antrenorul cu Budescu: "Aveam mare nevoie de el!"

Marius Sumudica nu l-a mai pastrat pe Budescu pentru partida de vineri din campionat.

Constatin Budescu a fost convocat de catre Cosmin Contra pentru dubla din UEFA Nations League cu Lituania si Serbia, meciuri care vor fi in direct la Pro TV, si s-a intors deja in tara. Budescu are insa probleme medicale la genunchi iar Marius Sumudica a decis sa nu-l foloseasca pentru partida importanta cu Al Taawon de vineri, echipa lui Constantin Galca.

"Nu am vrut sa il fortez, desi aveam nevoie mare de el. Poate cei de la echipa nationala reusesc sa il recupereze" a spus Sumudica pentru Digi Sport.

Romania joaca pe 11 octombrie la Vilnus de la ora 21.45 cu Lituania, in direct la Pro TV. Pe 14 octombrie este partida cu Serbia de pe National Arena, la ora 16.00, meci transmis de asemenea in direct de Pro TV.

Lotul Romaniei pentru meciurile cu Lituania si Serbia din Nations League

Portari: Ciprian Tatarusanu (FC Nantes, 53/0), Costel Pantilimon (Nottingham Forest, 27/0), Florin Nita (Sparta Praga, 2/0)

Fundasi: Romario Benzar (FCSB, 13/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 4/1), Cristian Sapunaru (Kayserispor, 29/0), Alin Tosca (PAOK Salonic, 13/0), Gabriel Tamas (Hapoel Haifa, 65/3), Ionut Nedelcearu (FC Ufa, 2/0), Nicusor Bancu (U Craiova 1948 Club Sportiv, 5/0)

Mijlocasi: Razvan Marin (Standard Liege, 12/1), Tudor Baluta (FC Viitorul, 1/0), Adrian Stoian (Crotone, 2/0), Paul Anton (Krylia Sovetov, 5/0), Alexandru Chipciu (Sparta Praga, 37/4), Dorin Rotariu (AZ Alkmaar, 7/1), Nicolae Stanciu (Sparta Praga, 24/9), Constantin Budescu (Al-Shabab, 12/5), Alexandru Maxim (Mainz, 30/2), Alexandru Mitrita (U Craiova 1948 Club Sportiv, 5/0), Florin Tanase (FCSB, 3/0)

Atacanti: Claudiu Keseru (Ludogoret, 25/6), George Tucudean (CFR Cluj, 6/2), Denis Dragus (FC Viitorul, 1/0)