Sumudica, verdict pentru Alibec! Ce sanse are sa ajunga la arabi: "Tot timpul aici este un test"

Marius Sumudica a vorbit despre posibilitatea ca Denis Alibec sa ajunga la Al Shabab.

Antrenorul roman nu poate da nicio asigurare ca transferul se va produce, explicand care este procesul prin care arabii aduc jucatori.

"Deocamdata nu se pune problema unui transfer. Am zis ca e unul din jucatorii care ar putea face obiectul unui transfer, dar nu am zis ca-l voi transfera maine. Depinde de evolutiile lui. Noi avem 6 scouteri la club care nu dorm noptile. Stau si se uita la meciuri de pe toate continentele si fac anumite fise cu umagini, cu tot. Apoi eu am ultimul cuvant. Eu si presedintele. Nu pot sa spun ca-l iau pe Alibec maine sau nu-l iau. Sunt multi jucatori urmariti. Patronul clubului vrea sa investeasca foarte mult in ianuarie, pentru ca el a venit dupa primele doua etape. Tot timpul este intr-un test aici, atat ca antrenor, cat si ca jucator. Daca nu corespunzi, in urmatoarea fereastra de transferuri te schimba", a explicat Sumudica la DigiSport.

S-a vorbit despre posibilitatea ca Denis Alibec sa ajunga in iarna la Al Shabab, acolo unde ar putea fi din nou coleg cu Budescu. Acesta din urma i-a cucerit pe arabi cu reusitele sale pe teren.