"Erau campioni trei ani la rand!" Sumudica, "modest" cand vine vorba de FCSB | Relatia cu Alibec si sansele de a-l transfera la arabi

Sumudica este pentru moment antrenorul lui Gaman si Budescu in Arabia Saudita unde spune ca nivelul campionatul mai bun decat in Romania.

Sumudica la FCSB si Alexa la Dinamo? Cine ar castiga mai multe trofee? :)

Dupa ce Alexa a declarat ca Dinamo va castiga trofee doar dupa ce el ajunge la echipa, Sumudica a spus ca daca era antrenor la FCSB, echipa patronata de Gigi Becali castiga de 3 ori la rand campionatul.

Totusi, sansele ca "Sumi" sa ajunga la FCSB sunt mici din cauza trecutului sau rapidist.

"Erau campioni trei ani la rand, dar toata lumea stie trecutul meu. Este greu sa ajung la FCSB", a declarat Marius Sumudica in direct la PRO X.

Antrenorul lui Al Shabab a vorbit si despre relatia cu Alibec si posibilitatea ca acesta sa ajunga in Arabia Saudita in iarna.

"Mi-ar placea sa lucrez din nou cu Alibec. Mai sunt 3-4 luni pana in ianuarie si se pot intampla multe. Sunt convins ca Denis ar face fata in Arabia Saudita. Are potentialul sa revina unde a fost odata", a spus fostul antrenor de la Astra si Rapid.

Echipa lui Sumudica se afla pe locul 5 in campionat cu 7 puncte. Doua victorii si un egal au Budescu si compania.