Fotbalul revine la Pro Arena și VOYO | “Diavolii roșii” străbat peste 4.000 de km pentru primul meci din istorie în Cipru, „ciocănarii” vor să tranșeze calificarea

Manchester United speră să revină pe căile câștigătoare după întânirea din această seară de pe GSP Arena din Cipru, în meciul cu Omonia Nicosia.

Ciprioții sunt în prezent pe locul patru în campionat, după ce au câștigat trei din cele cinci meciuri disputate până acum. Situația lor în UEFA Europa League nu este deloc roz, formația lui Neil Lennon aflându-se pe ultimul loc în Grupa E, după ce a suferit două înfrângeri din tot atâtea meciuri, în fața lui Sheriff și Real Sociedad.

Pe de altă parte, forma inconstantă a lui Manchester United nu dă semne de final. Diavolii roșii au câștigat de două ori și au pierdut tot atâtea meciuri în ultimele patru confruntări, ultimul rezultat fiind înfrângerea cu 6-3 în fața lui Manchester City, partidă în care trupa lui Erik ten Hag a fost surclasată de rivalii din oraș.

Duelul din această seară consemnează și o premieră pentru britanici, fiind primul meci din istoria bogată a lui United, în care aceștia joacă împotriva unei echipe cipriote, dar au demonstrat înainte de pauza internațională că noile împrejurimi nu le sunt o problemă, atunci când s-au impus în fața lui Sheriff Tiraspol, scor 2-0, în prima deplasare a lor în Republica Moldova. În a doua etapă diavolii au pierdut meciul de pe Old Trafford cu Real Sociedad, nereușind să pună mari probleme bascilor, scor 0-1.

Diavolii roșii vin cu orgoliul rănit în Cipru, iar băieții lui ten Hag vor să profite de experiența pe care o au în competițiile europene. Fanii locali vor fi probabil dornici și speră să-l vadă pe Cristiano Ronaldo, care pare să fie acum un specialist în meciurile europene după ce ultimele sale două titularizări pentru echipă au fost în această competiție.

