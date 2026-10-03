Polonia s-a impus fără drept de apel în fața României, în etapa a treia din noua ediție UEFA Nations League. Cele două reprezentative s-au întâlnit la Varșovia, pe stadionul ”PGE Narodowy”, care are o capacitate de peste 58.000 de locuri.

Robert Lewandowski, deloc modest. Cum s-a descris după hat-trick-ul din Polonia - România

Robert Lewandowski, acum legitimat în Major League Soccer, primul eșalon al Statelor Unite ale Americii, la Chicago Fire, a semnat un hat-trick la Varșovia: a deblocat tabela de marcaj în minutul 24, iar în actul secund a punctat pentru 2-0 în minutul 47, respectiv pentru 6-0 în minutul 86.

După meci, a vorbit despre el la persoana a treia și a evidențiat că se bucură de faptul că reușește să marcheze goluri și acum. Polonezul, cotat în prezent la 7 milioane de euro de site-urile de specialitate, a împlinit în luna august vârsta de 38 de ani.

”După cum se vede, Robert Lewandowski încă este necesar. Continui să marchez goluri, așa că mă bucur și din acest punct de vedere. Se știe că fiecare gol pentru națională, mai ales aici, pe stadion, înseamnă ceva special pentru mine, este un fel de împlinire a unui vis.

Am început aici când eram copil, jucând pe Stadionul '10-lecia', apoi am marcat primul gol pe același stadion, iar acum înscriu din nou aici. Este întotdeauna un motiv de mare mândrie. Mă bucur foarte, foarte mult de goluri”, a spus Lewandowski, citat de weszlo.com.

Dezastru total pentru echipa națională în Polonia

La finalul primei reprize, tabela arăta doar 1-0 în favoarea Poloniei, după penalty-ul transformat de Lewandowski și eliminarea lui Radu Drăgușin, dar totul s-a schimbat în actul secund, când echipa lui Urban a marcat pe bandă rulantă.

Lewandowski a făcut dubla în minutul 47, iar scorul a devenit 3-0 în minutul 49, când Virgil Ghiță a trimis în propria poartă. Zielinski a făcut 4-0 în minutul 62, iar Bednarek a marcat pentru 5-0 în minutul 66. Scorul final a fost stabilit în minutul 86, când Lewandowski a făcut hat-trick-ul.