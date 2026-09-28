Ce a spus vedeta Bosniei înaintea meciului cu România: „Nu s-a schimbat nimic”

Partida România - Bosnia, din runda a doua a Grupei 4 din Liga B de Nations League, va avea loc luni, 28 septembrie, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

„Tricolorii” vin după înfrângerea cu Suedia din deplasare, scor 1-2, în timp ce bosniacii vin după remiza din Polonia, scor 0-0.

Haris Tabakovic, în gardă înaintea meciului cu România: „Data trecută a fost destul de greu”

Unul dintre jucătorii de bază din naționala Bosniei a vorbit despre duelul cu România și a dat de înțeles că nu va fi un meci ușor pentru echipa sa la București.

Chiar dacă au apărut nume noi în ambele loturi de la ultima întâlnire din Bosnia și Românai, Haris Tabakovic e de părere că meciul va fi la fel de încins ca cel din calificările Campionatului Mondial din 2026.