Ce a spus vedeta Bosniei înaintea meciului cu România: „Nu s-a schimbat nimic”

Ce a spus vedeta Bosniei înaintea meciului cu România: „Nu s-a schimbat nimic” Nations League
SPORT.RO
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Unul dintre oamenii de bază ai Bosniei a scos în evidență cel mai important aspect înaintea partidei cu România de la București.

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Partida România - Bosnia, din runda a doua a Grupei 4 din Liga B de Nations League, va avea loc luni, 28 septembrie, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

„Tricolorii” vin după înfrângerea cu Suedia din deplasare, scor 1-2, în timp ce bosniacii vin după remiza din Polonia, scor 0-0.

Haris Tabakovic, în gardă înaintea meciului cu România: „Data trecută a fost destul de greu”

Unul dintre jucătorii de bază din naționala Bosniei a vorbit despre duelul cu România și a dat de înțeles că nu va fi un meci ușor pentru echipa sa la București.

Chiar dacă au apărut nume noi în ambele loturi de la ultima întâlnire din Bosnia și Românai, Haris Tabakovic e de părere că meciul va fi la fel de încins ca cel din calificările Campionatului Mondial din 2026.

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„Nu cred că va fi un meci uşor. Data trecută a fost destul de greu. Sunt convins că jucătorii români vor da tot ce pot pentru a obţine victoria. După Cupa Mondială au apărut jucători noi în naţionala noastră, dar şi în naţionala României.

Dar nu s-a schimbat nimic, vom face tot posibilul să obţinem rezultate bune. Cu siguranţă va fi un meci greu. Noi ne dorim să câştigăm acest meci, avem planul nostru pentru asta. Va fi dificil pe teren, dar rezultatul va fi decis numai pe teren”, a declarat Tabakovic.

Atacantul lui RB Salzburg are 12 meciuri în naționala Bosniei și a reușit patru goluri. Haris Tabakovic este cotat la 3,5 milioane de euro, conform Transfermarkt.com.

Programul României din UEFA Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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