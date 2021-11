„Multe deșeuri tehnice!” Viorel Moldovan a explicat ce n-a mers în jocul României, cu Islanda: „Asta a lăsat de dorit” 

Viorel Moldovan (49 de ani), fost selecționer al echipei naționale U21, a încercat să ofere o explicație pentru jocul slab prestat de tricolori.

„Nu vreau să fiu răutăcios, dar din păcate nu am luat decât un punct și nu știu cât ne va ajuta. Suntem la mâna altora.

Despre joc... Da, am avut inițiativa, chiar dacă începutul de meci a aparținut islandezilor, primele zece minute au jucat surprinzător de bine. Au și avut o ocazie foarte mare după o fază fixă.

Am reacționat după aceea, am urcat în jumătatea adversă și am încercat să punem presiune pe adversar. Am avut câteva situații interesante, acțiuni frumoase, dar din păcare finalizarea a lăsat de dorit.

Am tratat jocul foarte lejer. Poate ne gândeam că le vom da la un moment dat gol și de aici a apărut și acea precipitare la finalizare, atunci când trebuia să încheiem fazele. Am văzut multe deșeuri tehnice, multe greșeli, dădeai adverasului șansa să te blocheze”, a spus Viorel Moldovan la PRO X, în cadrul emisiunii „Ora exactă în sport”.

Pentru naționala României urmează duelul cu Liechtenstein, care se va disputa, duminică, 14 noiembrie 2021, de la ora 19:00 și va putea fi urmărit la PRO TV și pe VOYO.RO. Cele mai tari faze vor fi pe sport.ro.