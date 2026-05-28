Marius Baciu a vorbit despre problemele de lot ale roș-albaștrilor înainte de derby-ul cu Dinamo. Pe lângă situațiile deja cunoscute, antrenorul lui FCSB a oferit mai multe detalii despre situația lui Baba Alhassan.

Marius Baciu: ”Am înțeles că e o problemă familială la Alhassan!”

Mijlocașul din Ghana care nu va continua la FCSB din această vară a plecat mai devreme de la echipă, iar Mihai Stoica a subliniat că Alhassan este ”istorie” la FCSB. Fotbalistul nu va face parte din lot nici la barajul cu Dinamo, iar totul este legat de niște probleme familiale pentru care fotbalistul a avut nevoie de învoire.

Baciu este sceptic și cu privire la prezența lui David Miculescu la barajul cu Dinamo.

”Probleme de lot există, dar nea Țiți Dumitriu avea o vorbă: «Dumnezeu îmi face echipa». Sunt momente în care apar șanse pentru jucătorii care au jucat mai puțin sau care nu erau în plan dacă alți jucători erau sănătoși. Avem câteva probleme, este situația lui Bîrligea, care se știe deja.

Mai avem situația lui Miculescu. Sper să îl recuperăm, dar nu sunt foarte sigur că va fi sută la sută. Baba a fost învoit înainte să se afle despre această situație, am înțeles că e o problemă familială, a născut soția lui și sunt niște lucruri sensibile, țin doar de ei și nimeni nu îl poate opri să își vadă copilul. Mai sunt câteva probleme pe care sper să le putem remedia până la ora jocului”, a spus Marius Baciu la conferința de presă.