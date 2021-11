Ce se întâmplă cu Mirel Rădoi după despărțirea de națională. Selecționerul a dezvăluit care va fi viitorul său

În acest context, este de așteptat ca selecționerul Mirel Rădoi să părăsească banca tehnică a României după ultimul meci al preliminariilor, lucru pe care acesta îl anunțase cu ceva timp în urmă.

Întrebat dacă și-a dorit să plece de la națională deoarece ar fi primit o ofertă mai bună de la o echipă de club, Mirel Rădoi a dezvăluit că nu are alte oferte pe masă în momentul de față. Cel mai probabil, după meciul cu Liechtenstein, pentru actualul selecționer al României va urma o perioadă de pauză în care își va decide viitorul.

„Dacă ceream o dublare (de salariu), era posibil ca Federația să intre în faliment. Discuțiile nu au început de la bani și dacă ar fi reușit Federația să îmi dubleze salariul, nu s-ar fi apropiat nici cu jumătate de cât aș fi câștigat din ofertele pe care le-am avut. Nu a fost problema din punct de vedere financiar.

Nu am nicio ofertă, dacă aveam o ofertă, plecam după meciuri. Am avut ofertă chiar și după meciul pierdut cu Armenia, dacă ei ziceau da, puteam să plec, aveam două săptămâni la dispoziție să semnez un nou contract. Nu am făcut-o pentru că oamenii au avut încredere în mine și eu credeam că pot aduce în continuare lucruri pozitive la națională. Discuția avută cu ei nu a fost de ordin financiar, sunt multe aspecte care sunt primordiale pentru mine și nu factorul financiar”, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă de la finalul meciului cu Islanda.

Duminică se vor juca ultimele partide din grupă, Armenia - Germania, Macedonia de Nord - Islanda şi Liechtenstein - România (Vaduz), toate de la ora 19:00.

Pentru a ocupa locul al doilea în grupă şi a se califica la baraj, România, care nu a mai participat la o Cupă Mondială din 1998, are nevoie de o victorie cu Liechtenstein, iar Islanda să nu piardă la Skopje cu Macedonia de Nord.