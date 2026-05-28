După ce au bătut Atletico Madrid (2-1), Manchester City (3-1), respectiv Inter Milano (3-1 și 2-1), Bodo/Glimt a fost eliminată dramatic de Sporting Lisabona, după ce a condus cu 3-0 în tur și a cedat cu 5-0 în retur.

Bodo/Glimt a prezentat proiectul noului stadion

Sezonul fantastic din Champions League a adus în conturile clubului o sumă fabuloasă, 53 de milioane de euro, iar în această vară norvegienii au prezentat și proiectul noului stadion: ”Arctic Arena” va avea 10.000 de locuri și va corespunde standardelor UEFA, urmând să fie gata în 2027.

„Acesta este un moment definitoriu pentru Bodo/Glimt, pentru fanii noștri și pentru întreaga regiune. Această arenă va fi viitoarea casă a echipei Bodo/Glimt și un loc care reflectă ambiția, energia și unitatea care au impulsionat parcursul remarcabil al acestui club”, a transmis Frode Thomassen, CEO-ul clubului norvegian.