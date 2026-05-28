”Minunea” Bodo/Glimt va avea un nou stadion! Imagini spectaculoase Fotbal extern
Bodo/Glimt a fost surpriza sezonului din UEFA Champions League, reușind să ajungă până în optimile competiției.

După ce au bătut Atletico Madrid (2-1), Manchester City (3-1), respectiv Inter Milano (3-1 și 2-1), Bodo/Glimt a fost eliminată dramatic de Sporting Lisabona, după ce a condus cu 3-0 în tur și a cedat cu 5-0 în retur.

Bodo/Glimt a prezentat proiectul noului stadion

Sezonul fantastic din Champions League a adus în conturile clubului o sumă fabuloasă, 53 de milioane de euro, iar în această vară norvegienii au prezentat și proiectul noului stadion: ”Arctic Arena” va avea 10.000 de locuri și va corespunde standardelor UEFA, urmând să fie gata în 2027.

„Acesta este un moment definitoriu pentru Bodo/Glimt, pentru fanii noștri și pentru întreaga regiune. Această arenă va fi viitoarea casă a echipei Bodo/Glimt și un loc care reflectă ambiția, energia și unitatea care au impulsionat parcursul remarcabil al acestui club”, a transmis Frode Thomassen, CEO-ul clubului norvegian.

”Fenomenul” Bodo/Glimt: de nicăieri, cu patru titluri în șase ani și victorii istorice

”Micuța” Bodo/Glimt are doar patru titluri în toată istoria, toate cucerite în ultimii șase ani. În sezonul precedent a scăpat printre degete titlul în fața celor de la Viking, la o diferență de un singur punct, astfel că în sezonul următor va avea un parcurs mai dificil pentru accederea în faza principală din Champions League, deoarece nu va fi pe ”ruta campioanelor”.

Norvegienii au făcut victime ”cu nume” și în Europa League sau Conference League. Victoriile cu Roma lui Jose Mourinho (6-1 și 2-1) rămân în memoria fanilor fotbalului, dar și cele cu Celtic, Beșiktaș, Lazio sau FC Porto.

