„Aici eu decid cine joacă!” Acuzat că și-a bătut joc de Drăgușin, Bratu îi răspunde impresarului jucătorului

Din articol Drăgușin a semnat la finalul lunii august cu Sampdoria

Florin Bratu i-a dat replica lui Florin Manea, impresarul fundașului Radu Drăgușin.

Manea s-a arătat extrem de dezamăgit de decizia lui Florin Bratu de a-l lăsa pe Drăgușin în afara primului „11”.

Antrenorul selecționatei de tineret și-a motivat decizia, susținând că Drăgușin nu este în formă fotbalistică prea bună, deoarece nu a mai jucat de foarte mult timp.

„În poziția aceasta mă aștept la orice, sunt pregătit pentru orice. Nu pretind să mulțumesc pe toată lumea, așa că aici eu decid cine joacă. Așa am văzut eu lucrurile. Radu Drăgușin este un fotbalist pe care vrem să-l vedem jucând, pentru că el nu a mai jucat de foarte mult timp.

Este un jucător admirabil, însă nu are ritm, nu are intensitate atunci când nu joci și am preferat să joc cu doi fotbaliști, mă refer la Racovițan și Screciu, care au un ritm și o intensitate bună și lucrul acesta cred că l-ați văzut.

E un jucător de perspectivă penru nașională. Se pot naște trei fundași buni. Mă refer la Racovițan și Screciu și Drăgușin, atunci când se va pune pe picioare. Sigur are calitate”, a spus Florin Bratu la finalul meciului cu națioala U21 a Georgiei.

Drăgușin a semnat la finalul lunii august cu Sampdoria

Radu Drăgușin a fost cedat de Juventus la Sampdoria, sub formă de împrumut.

„Cred că Sampdoria a fost cea mai bună alegere pentru Radu. Atât eu cât şi asociatul meu, Pablo Bentancur, am avut diverse oferte pentru băiat, în ultimele ore a apărut posibilitatea de a merge la Sampdoria Genova şi ea s-a concretizat.

E foarte mulţumit pentru asta, vrea să joace bine. Dacă va fi titular? Va depinde totul de el, eu unul am mare încredere în acest băiat. Deocamdată trebuie doar să se gândească să se pună la dispoziţia echipei şi a antrenorului şi să încerce să dea totul”, a spus Manea, conform Digisport.

Cotat de transfermartkt la 3 milioane de euro, Drăgușin a jucat în 4 meciuri prntru Juventus: două în Cupa Italiei, unul în Serie A și unul în Champions League. El este văzut drept unul dintre cei mai talentați jucători din academia lui Juventus.

Sampdoria a terminat campionatul pe locul 9, în sezonul precedent.