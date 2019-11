"Vrem razbunare! Sa ramana Suedia acasa!" Incurajarile superbe ale unui jucator din "Generatia de Aur"! "De data asta sa se vorbeasca in tara lor"

Romania joaca impotria Suediei si Spaniei, pe 15, respectiv 18 noiembrie. Ambele partide se vor disputa de la ora 21:45 si vor fi in direct la ProTV.

Dublu castigator al Cupei Campionilor cu Steaua Bucuresti si Steaua Rosie Belgrad, Miodrag Belodedici asteapta cu nerabdare partida cu Suedia de pe National Arena. Fostul jucator al "Generatiei de Aur" isi doreste razbunarea dupa sfertul de finala al Cupei Mondiale din 1994.

"Trebuie sa scoatem din cursa Suedia! Ne-a furat visul din '94. Asteptam razbunarea si noi, jucatorii de la World Cup, si toti suporterii. Suedezii ne-au tot tinut in loc, dar gata, s-a terminat! Baietii nostri ar face multi oameni fericiti daca ar invinge. De data asta sa ramana ei acasa si sa se vorbeasca in tara lor ca Romania i-a impiedicat sa mearga mai departe. Ar fi un sentiment frumos, mai ales ca Bucurestiul gazduieste partide de la EURO 2020.

Stim ca suedezii sunt puternici, disciplinati, agresivi, adevarati vikingi si ca e greu cu ei. Dar in razboi, nimic nu mai conteaza. Trebuie sa dati totul, fiecare sa isi faca treaba in teren si sa nu ne plangem. Daca sunteti la pamant, sa va ridicati si sa continuati lupta! Pana auziti fluierul. Cel de final de joc. Iar apoi sa ridicati privirea spre tabela. Si acolo veti vedea ce ati realizat. Eu am incredere in voi!", a spus Belodedici pentru FRF.