Duminică seară a avut loc meciul Italia - Norvegia, care s-a încheiat 4-1 pentru reprezentativa lui Stale Solbakken. Pio Esposito, elevul lui Cristi Chivu la Inter, a deschis scorul în minutul 11, iar în actul secund norvegienii au tras cu tunurile.



Antonio Nusa a restabilit egalitatea în minutul 63, Erling Haaland a realizat ”dubla” în 78 și 79, iar Jorgen Larsen a închis tabela de marcaj în minutul 90+3 cu un gol care a făcut banca Norvegiei să explodeze de bucurie.



Italia, zdrobită în preliminarii: ”Sunt mult mai puternici ca noi”



Presa din Italia a reacționat după ce Norvegia a făcut o demonstrație de fotbal în actul secund al confruntării de pe ”Meazza”, care i-a trimis pe oaspeți la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.



”Sunt mult mai puternici ca noi. O Norvegia jubilantă câștigă și în Italia”, a titrat TuttoMercatoWeb.



”Nu suntem la nivelul Norvegiei. După 0-3 la Oslo în iunie, Italia a pierdut și acasă împotriva lui Haaland și companiei”, a mai scris sursa anterior menționată.



Italia este posibila adversară a României din barajul pentru CM 2026, alături de Turcia, Țara Galilor și Ucraina.



Semifinala barajului va avea loc în deplasare, urmând ca, în cazul în care România se va califica în finală, locația disputării meciului să fie stabilită la tragerea la sorți.

