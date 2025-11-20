GALERIE FOTO „Nu mârâie” Ce a scris Gazzetta dello Sport despre naționala României, înainte de tragerea la sorți a barajelor

&bdquo;Nu m&acirc;r&acirc;ie&rdquo; Ce a scris Gazzetta dello Sport despre naționala Rom&acirc;niei, &icirc;nainte de tragerea la sorți a barajelor
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Italia a ratat calificarea la Cupele Mondiale din 2014 și 2018.

Campioană mondială în 2006, Italia a dezamăgit crunt în edițiile 2010 și 2014, ultimele la care a participat, în istoria recentă.

Oprită în grupe de echipe ca Slovacia sau Costa Rica, „Squadra Azzurra” nu a reușit, în 2018 sau în 2022, calificarea la turneul final, fiind depășită în meciurile eliminatorii de Suedia, respectiv Macedonia de Nord.

Gazzetta dello Sport vede România ca fiind a doua cea mai periculoasă adversară posibilă pentru Italia

În ciuda contextului dat, Gazzetta dello Sport vede actuala echipă a Italiei, antrenată de Gennaro Gattuso, ca fiind stăpână asupra propriului destin, în raport cu ediția 2026 a Cupei Mondiale, care va fi găzduită de SUA, Canada și Mexic.

„Să ne speriem sau nu? Să ne îngrijorăm? Vom reuși ori nu? Răspunsul e simplu: totul depinde de noi. Pentru că cele patru oponente potențiale în semifinala din martie nu mârâie,” a scris publicația italiană, care o așază pe România a doua ca periculozitate, dintr-o listă de patru adversare posibile.

„Începem cu numele posibililor adversari, pe care îi aranjăm în funcție de periculozitate: Suedia, România, Macedonia de Nord și Irlanda de Nord,” a completat Gazzetta dello Sport.

România, niciun punct împotriva Bosniei, în preliminarii

România va juca în deplasare semifinala din barajele programate la finalul lunii martie.

Danemarca, Turcia, Ucraina și Italia sunt posibilele oponente ale echipei naționale antrenate de Mircea Lucescu.

Tricolorii au încheiat grupa de preliminarii pe locul trei, cu treisprezece puncte și un golaveraj +9. Bosnia, de două ori și Austria sunt echipele care au învins România în calificări.

