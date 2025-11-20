Campioană mondială în 2006, Italia a dezamăgit crunt în edițiile 2010 și 2014, ultimele la care a participat, în istoria recentă.

Oprită în grupe de echipe ca Slovacia sau Costa Rica, „Squadra Azzurra” nu a reușit, în 2018 sau în 2022, calificarea la turneul final, fiind depășită în meciurile eliminatorii de Suedia, respectiv Macedonia de Nord.

Gazzetta dello Sport vede România ca fiind a doua cea mai periculoasă adversară posibilă pentru Italia

În ciuda contextului dat, Gazzetta dello Sport vede actuala echipă a Italiei, antrenată de Gennaro Gattuso, ca fiind stăpână asupra propriului destin, în raport cu ediția 2026 a Cupei Mondiale, care va fi găzduită de SUA, Canada și Mexic.

„Să ne speriem sau nu? Să ne îngrijorăm? Vom reuși ori nu? Răspunsul e simplu: totul depinde de noi. Pentru că cele patru oponente potențiale în semifinala din martie nu mârâie,” a scris publicația italiană, care o așază pe România a doua ca periculozitate, dintr-o listă de patru adversare posibile.



„Începem cu numele posibililor adversari, pe care îi aranjăm în funcție de periculozitate: Suedia, România, Macedonia de Nord și Irlanda de Nord,” a completat Gazzetta dello Sport.

